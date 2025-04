"Tanti tavolini, pochi posti". Il rebus parcheggi s’aggrava

Commercio da rivitalizzare, resta però il problema dei parcheggi assolutamente carenti in centro, che alle difficoltà del commercio è direttamente collegato. Già il sindaco Andrea Biancani ha posto nelle settimane scorse il problema come emergenza, dicendo che un centro senza parcheggi rischia di spopolarsi ancora di più di quanto stia facendo. Biancani fece un giro in centro con i suoi assessori, cercando di individuare luoghi adatti ad aumentare la capienza di stalli per le auto. Piazzale Carducci, ad esempio, potrebbe essere con un multipiano uno di questi.

Affronta lo stesso rebus anche Giulia Marchionni, che in una nota scrive: "La situazione dei residenti del centro storico – scrive la consigliera comunale del centrodestra – è diventata in molte zone assolutamente insostenibile per via della carenza di parcheggi che vengono sottratti a favore di tavolini e sedie aggiuntive concesse in estate a tante attività commerciali". La consigliera, dando voce alle oltre cinquanta firme raccolte dai cittadini residenti in centro storico, ha scritto al Sindaco chiedendo un incontro urgente per trovare soluzioni concrete. "In zona a traffico limitato – spiega Marchionni – i parcheggi sono già insufficienti rispetto ai permessi rilasciati ai residenti. Con l’arrivo della stagione estiva, la situazione peggiora ulteriormente a causa delle concessioni straordinarie di suolo pubblico ad alcuni ristoranti, che sottraggono gli ultimi spazi disponibili. Spazi tra l’altro concessi senza tuttavia verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza". "Durante il Covid – continua la consigliera – si comprese la necessità di aiutare le attività economiche concedendo spazi straordinari. Oggi, però, quella fase emergenziale è superata: è il momento di ristabilire regole valide per tutti, a tutela dei residenti e della vivibilità urbana". "Nei giorni scorsi – continua Marchionni – ho protocollato una lettera al Sindaco per chiedere un incontro, insieme ai residenti, per affrontare un problema che l’amministrazione fino ad ora ha scelto di ignorare. Credo che la città di Pesaro meriti un centro vivibile per tutti e credo che, con un po’ di buona volontà, sia possibile conciliare le esigenze di chi lavora e di chi vive il nostro centro storico".