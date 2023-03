Tappi e vino: sommelier in campo

"Taste the difference, dalle parole ai fatti" è un evento curato da Sommelier Ais (associazione italiana sommelier) Pesaro, Ais Marche per comprendere il tema dell’importanza dei tappi nel sapore del vino. Se ne parlerà martedì 7 alle ore 20 all’Istituto Alberghiero S. Marta di Pesaro, alla presenza di esperti e cantinieri. Il tappo di sughero, ad esempio, che per decenni ha rappresentato la chiusura elettiva per il vino, ha comunque mostrato dei limiti, legati alla sua stessa natura. Da qui la nota l’esclamazione "sa di tappo".

Tra i relatori, Alessio Secone - responsabile tecnico Enovetro, Giulia Benini - responsabile Commerciale Vinventions, Somm. Prof.sta Raffaele Papi Delegato Ais Pesaro.

L’evento che è esclusivo per soci Ais e Aziende Vinicole si svolge in collaborazione con il Chigio Country House.