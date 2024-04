Targa commemorativa per Giuseppe Guerra

Domenica mattina alle 11,45 allo stadio comunale di Urbania si terrà la cerimonia di inaugurazione degli spogliatoi dopo i lavori di efficientamento e l’intitolazione dello stadio comunale a Giuseppe Guerra (foto) detto "John". Una targa celebrativa sarà collocata nei locali del campo sportivo. Giuseppe Guerra, per tutti ‘John’ morto all’età di 95 anni nell’agosto del 2022 è stato uno storico personaggio durantino legato alle vicende calcistiche della società sportiva dell’Urbania, prima come calciatore, poi come allenatore e dirigente. Un mese prima della sua dipartita era stato insignito della benemerenza assegnata dal Comune per essersi distinto con opere concrete nel suo campo di attività, onorando Urbania e rendendone alto il prestigio. Amato e benvoluto da tutti, era un ‘signore’ col proverbiale sorriso a fine partita.

am.pi.