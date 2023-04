Targa “Eurotrad per l’illustrazione“ sarà fatta dall’artista Irene Trenta

Sarà l’artista di Urbania Irene Trenta a realizzare la targa del premio “Eurotrad per l’Illustrazione“ 2023. La ceramista durantina realizzerà l’opera che sarà consegnata durante l’edizione di quest’anno del festival “Urbino e le città del libro“. Infatti l’opera che si sarà maggiormente contraddistinta tra quelle selezionate da Alessandro Baronciani, Magda Guidi e Andreza Pavani, oltre a vincere un riconoscimento in denaro di 800 euro, riceverà la targa in ceramica.

Sono 33 le creatività realizzate da illustratrici e illustratori iscritti all’Isia, Accademia di Belle Arti, Scuola del Libro di Urbino, Liceo artistico di Pesaro e Fano ed ex allievi degli stessi istituti. I lavori saranno valutati dalla giuria che si riunirà in questi giorni per selezionare le opere che comporranno la mostra in occasione di “Urbino e le Città del Libro – Festival“, dal 5 al 7 maggio.

L’opera vincitrice sarà proclamata domenica 7 maggio. Il premio “Eurotrad per l’Illustrazione“ nasce nel 2022 da un’idea di Andreza Pavani, socia dell’azienda urbinate che da quasi trent’anni opera nella traduzione e mediazione linguistica, per incoraggiare e sostenere giovani artiste e artisti a esprimere il proprio sentire attraverso una tecnica e un punto di vista originale. Oltre alla collaborazione con il festival “Urbino e le Città del Libro“, nel quale il premio per l’Illustrazione si inserisce, Eurotrad ha già confermato la collaborazione per l’edizione 2023 di Urbino plays jazz. fra. pier.