Tari, annullato l’aumento del 2025. Ma sale per le seconde case sfitte

Le famiglie pesaresi pagheranno 1,2 milioni di euro in meno di Tassa sullo smaltimento dei rifiuti, volgarmente detta Tari. Se ne accorgeranno già da giugno, quando in bolletta, infatti, non graverà il 5,6% di aumento stabilito dal piano economico finanziario approvato dall’Aato per il biennio 2024/2025. Perché? Chi pagherà al posto delle famiglie quanto dovuto al gestore del servizio, Marche Multiservizi? Lo farà l’amministrazione comunale che conta di raccogliere l’intero ammontare, in due mosse: recuperando 2 punti percentuali dall’evasione della Tari e 3 punti percentuali penalizzando chi non affitta la propria seconda casa.

Come? "Aumentando il costo della Tari per i proprietari di seconde case che scelgono di tenere vuote le proprie abitazioni – osserva il sindaco Andrea Biancani, il quale prefigura la doppia valenza dell’azione –. Vista l’assoluta scarsità di alloggi e le oggettive difficoltà che incontrano le persone ad affittare casa questa operazione potrebbe ridurre il disagio abitativo: la mia speranza è che i proprietari di seconde case decidano di affittare, invece che pagare una Tari più alta". Di quanto sarà l’aumento? "Dirlo è complicato: il calcolo è tecnico e non è uguale per tutti, ma basti sapere che adotteremo gli stessi parametri che Aset applica per le seconde case dei fanesi". Quante sono le case senza un inquilino, in questo momento a Pesaro? "Sono 7mila. Va valutato, inoltre, che in questo stesso gruppo di contribuenti rientrano i proprietari di seconde case che sono abituati a sfruttare l’immobile sottoscrivendo affitti brevi, cioé sotto i sei mesi. L’aumento della Tari colpirà anche chi ospita inquilini senza regolare contratto".

L’assessore al Bilancio illustra invece l’azione di recupero da evasione. "Colpendo chi non ha pagato la Tari recuperemo delle somme che abbasseranno di due punti percentuali l’aumento previsto – spiega l’assessore Ricacrdo Pozzi –. E’ una strada che abbiamo percorso nel 2024 quando al posto del 5,6% di aumento in bolletta i pesaresi hanno avuto un 4%: con il recupero da accertamento che nei fatti ha allargato la base contributiva abbiamo abbassato di un punto percentuale l’aumento previsto, pari anche quello al 5,6%".