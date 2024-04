Tari, arriva lo sconto. Aiuti a chi è in difficoltà: "Faremo come nel 2022"

Tari più leggera per le famiglie pesaresi in difficoltà. Con l’approvazione della variazione di bilancio di ieri, il fondo anticrisi che permetterà ai pesaresi di ricevere un sostegno economico utile ad abbattere il peso della Tari, conta la significativa cifra di 300mila euro. "Disporremo il bando, subito dopo averne discusso con i sindacati – ha osservato l’assessore Andrea Nobili, a latere del consiglio comunale che ha approvato anche il consuntivo con un avanzo di bilancio da oltre 4 milioni di euro, tesoretto che chiude l’era Ricci –. Vorrei riproporre un provvedimento simile a quello varato nel 2022".

Sono pochi i pesaresi ad aver dimenticato un’operazione che permise di vedersi scontare tre quarti di Tari perché a sostenere il costo ci pensò il Comune ai tempi in cui la recessione andava a braccetto con la pandemia da Covid19. "All’epoca avevamo messo 470mila euro – ricorda Nobili –. Oggi riusciamo a impiegare 300mila euro. Il bando è tutto da scrivere: come allora sarà collegato alle condizioni Isee delle famiglie". Nella variazione di ieri, ci sono anche due milioni di euro da spendere nelle manutenzioni e le anticipazioni per i Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) a cui sono collegati sia il progetto di riqualificazione dell’ex Ospedale psichiatrico San Benedetto e sia la realizzazione del cosiddetto Anello di condensazione urbano, utile in futuro all’efficientamento energetico degli edifici pubblici e non solo. La legislatura è agli sgoccioli: quello di ieri è stato il penultimo consiglio comunale. "Per questo abbiamo voluto lasciare tutti i conti in ordine per la prossima legislatura – ha continuato Nobili –. Abbiamo fatto scelte che confermano gli indirizzi in modo coerente, garantendo progettazioni fondamentali per il pogresso della città". I 363mila euro, pagati al Comune dalle assicurazioni per i danni alluvionali, verranno impegnati nella riqualificazione del campo di Vismara (per 260mila euro) e per la manutenzione dei fossi (100mila euro).

Sulla cultura compaiono altri 800mila euro di cui la metà alla Fondazione Pescheria. Tra le pieghe del consuntivo 2023, invece Nobili sottolinea un dato interessante: "Negli ultimi quattro anni ad aliquote invariate, il gettito ordinario Imu è aumentato circa di 1 milione di euro. Anche nel caso dell’addizionale Irpef le aliquote sono invariate dal 2012: quest’anno abbiamo un sovra-gettito di 400.000 euro. Risultato determinato con probabilità – conclude Nobili – da un aumento dei contratti a tempo indeterminato che i pesaresi hanno stipulato in questi anni determinando una sorta di ripresa economica, oltre alla fusione con Monteciccardo". Questa genera una liquidità di due milioni di euro l’anno.