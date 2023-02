Tari e bollette dell’acqua: paga Aset

Aiuti alle famiglie in difficoltà per pagare Tari e acqua, grazie ad Aset che mette a disposizione un tesoretto di 282mila euro. Più specificamente, per la Tari arriveranno 185mila euro: 150mila saranno assegnati, in base all’Isee e attraverso avviso pubblico; per gli altri 35mila euro saranno i Servizi sociali del Comune a individuare le famiglie destinatarie. Passeranno attraverso i Servizi sociali anche i 97mila euro di Aset destinati al pagamento delle bollette dell’acqua. Nel sottolineare l’impegno dell’Amministrazione per il sociale, l’assessore alle Società partecipate, Samuele Mascarin, ha ribadito il "ruolo fondamentale di Aset che, con il suo contributo, ha permesso al Comune di intervenire anche quando non avrebbe potuto. Questa è una delle ragioni per cui difendiamo la dimensione pubblica dell’azienda cittadina".

"Il tesoretto di Aset – ha aggiunto l’assessore al Bilancio Sara Cucchiarini – è un contributo che consente al Comune di continuare a sostenere le famiglie in situazione di disagio, pur in assenza di risorse straordinarie da parte dello Stato. Per il pagamento delle bollette Tari negli ultimi 3 anni sono stati utilizzati 2 milioni di euro". L’assessore al Welfare di Comunità, Dimitri Tinti, ha ricordato come già lo scorso anno "i Servizi sociali abbiano erogato 22mila euro per le bollette dell’acqua a favore di 60 famiglie, mentre 33 nuclei famigliari hanno potuto contare su 6.500 euro. Si tratta di strumenti fondamentali per accompagnare le famiglie in disagio economico verso l’autonomia, la responsabilità e la fiducia nel futuro". Il presidente di Aset Paolo Reginelli ha posto l’accento "sull’atmosfera serena e collaborativa con i Servizi sociali", mentre il dirigente Roberto Pallotti ha ricordato come dal 2015 ad oggi siano stati erogati da Aset circa un milione di euro: il 55% destinati ai Servizi sociali di Fano, la parte restante ripartita tra gli altri Comuni soci. L’impegno dell’Amministrazione a favore delle persone in difficoltà è stato ribadito dal sindaco Massimo Seri: "Abbiamo triplicato le risorse nel sociale e non abbiamo in alcun modo aumentato le tariffe per i servizi alla persona".

An. Mar.