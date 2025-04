Tari, la lettera sui rincari. Mms e Aset davano ordini: "Dal 2026 niente sconti"

Si può fare di meglio sulla Tari anzi, molto peggio. L’aumento del 5,6% di quest’anno sulla tassa dei rifiuti è stato solo l’antipasto perché, dall’anno prossimo, si potrebbe giocare al rialzo, fino al 6,6%. A metterlo nero su bianco sono stati Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi e Paolo Reginelli, ex presidente di Aset. Gli ulteriori aumenti sono in canna non da ora, ma già dall’anno scorso. Con una lettera del 15 aprile 2024 a seguito dell’assemblea informativa dei sindaci del 12 aprile 2024, infatti, i due vertici mettono già in cantiere dal 2026 l’innalzamento di un punto percentuale rispetto ai numeri attuali. Il principio adottato è lo stesso che viene utilizzato per far fare i compiti a un bambino che non ne vuol sapere. Gli si dice: "va bene, puoi giocare ancora mezz’ora con il videogioco ma poi farai i compiti anche per la prossima settimana". E il concetto espresso dalla missiva di Tiviroli e Reginelli indirizzata all’Aato 1 è proprio questo. "La seppur comprensibile richiesta di contenimento, per le annualità 2024-2025 del coefficiente massimo di crescita delle entrate tariffarie può essere accolta, in via straordinaria e limitatamente, nella misura di 1 punto percentuale, ovvero prevedendo un tetto massimo del 5,6% anziché del 6,6% e solo previa assicurazione dell’effettivo recupero dello stesso nelle annualità successive al 2025 come riportato nella nota di codesta Autorità territoriale". Nelle ultime righe sono in nuce le intenzioni ‘bellicose’ per il 2026: "solo previa assicurazione dell’effettivo recupero dello stesso nelle annualità successive al 2025". E i motivi del rialzo vengono spiegati nelle premesse nella comunicazione del 15 aprile scorso. "La corretta conduzione del ciclo dei rifiuti comporta un quotidiano e costante rigoroso rispetto delle normative ambientali e la correlata necessità di poter realizzare investimenti in impiantistica, mezzi e formazione del personale". La parola ‘impiantistica’ fa rizzare le antenne a molti, soprattutto all’indomani della pubblicazione della relazione conclusiva della commissione ecomafia sulla discarica di Riceci. Sul piatto ci sono quei 3 milioni e 400mila euro spesi ‘al buio’. Una situazione che, secondo la commissione, ha generato "di fatto uno sbilanciamento del rischio d’impresa di questo progetto esclusivamente a carico della multiutility". "Se qualche investimento diciamo così garibaldino – osserva Gianluca Carrabs, dirigente nazionale di Europa Verde – non fosse stato fatto, forse quei punti percentuali si potevano anche diminuire. Questa è una vergogna, perché gli investimenti spregiudicati li paghiamo noi, non mi va bene".