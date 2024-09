Tari, rimborso per i professionisti. La minoranza: "Risolta una ’svista’"

Sulla TARI, il Comune chiama i professionisti per il rimborso. Dopo aver contesato le proposte della maggioranza, sollevando perplessità in Consiglio comunale e sulla stampa in merito al piano votato dall’amministrazione, ora il capogruppo della minoranza si dice soddisfatto per questo cambiamento, ma ritiene che ci siano ulteriori revisioni da fare a livello tariffario: "Nel Consiglio comunale del 20 luglio il gruppo consiliare Fare Comune, nel votare contro l’aumento generalizzato della TARI proposto dalla Giunta Alessandri di centro-destra, ha fatto presente alcune incongruenze dei coefficienti delle tariffe in particolare quelle applicate agli studi di commercialisti e avvocati che risultavano essere quasi il doppio di quelli riservati alle banche - commenta Alberto Mazzacchera -. Una differenza che Fare Comune giudicava incomprensibile, trattandosi della medesima tipologia di rifiuti. Solo dopo tale intervento (riportato a mezzo stampa dal Resto del Carlino lo scorso 13 settembre), il Comune di Cagli, attraverso ilproprio Ufficio tributi, ha, in queste ore, informato gli studi professionali che dall’anno 2020 tale differenza vada azzerata in forza di una apposita previsione legislativa del 2019. I professionisti di Cagli saranno, perciò, rimborsati delle differenze non dovute a partire dal 2020 in quanto equiparati, in tema di TARI, alle banche".

Fare Comune esprime soddisfazione per tale "significativo risultato generato dalla nostra presa di posizione che ha messo in evidenza una clamorosa ‘svista’ della Giunta Alessandri e rispettivi ‘disattenti’ assessori comunali al Bilancio". Allo stesso tempo, però, il gruppo di opposizione ribadisce "la necessità di rivedere a fondo l’attuale piano tariffario al fine di promuovere politiche di stimolo per le attività economiche, favorire il turn over nelle abitazioni del centro storico e sostenere le famiglie numerose. In un periodo in cui Cagli è passata dai 9.148 abitanti del 2010 agli attuali 7.965 (ISTAT giugno 2024) occorre promuovere politiche fiscali comunali lungimiranti a favore delle attività economiche, delle famiglie e delle attività capaci di generare innovazione. Da ultimo, è intenzione di Fare Comune di promuovere una profonda rivisitazione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico a carico delle attività commerciali del centro storico e dei nuclei di maggior pregio delle frazioni, in quanto concorrono a rendere vivi tali spazi urbani e favoriscono la socializzazione".

Mario Carnali