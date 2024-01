Tariffe Tari agevolate per le famiglie

Il Comune di Mondavio ha emanato il regolamento per le agevolazioni tariffarie Tari a favore delle famiglie a basso reddito, per l’annualità 2023, fissando al primo marzo 2024 la data di scadenza per la presentazione delle domande. Ad aver diritto al beneficio sono i nuclei familiari fino a 4 componenti con un reddito Isee uguale o inferiore a 9mila euro; e i nuclei con 5 o più componenti con un Isee sino a 14mila euro. La disponibilità economica comunicata da Aset (che gestisce il servizio di igiene urbana) è di 10.531 euro e l’entità delle singole agevolazioni andrà da 100 a 200 euro. Nello specifico, è previsto un esonero dal pagamento della Tari fino a 150 euro per le famiglie sino a 4 componenti con Isee uguale o superiore a 7.500.

Le stesse famiglie fino a 4 componenti con Isee da 7.500,01 a 9mila avranno, invece, un esonero massimo di 100 euro. Per i nuclei con 5 o più componenti sono previsti esoneri fino a 200 euro se hanno un Isee che non supera i 12mila euro; e fino a 150 euro se l’Isee è compreso tra 12.000,01 e i 15mila. "La richiesta – sottolinea il sindaco Zenobi – dovrà essere presentata dall’intestatario dell’utenza o dal soggetto da esso delegato all’ufficio servizi sociali, sottoscrivendo la domanda, tramite apposita modulistica e allegando l’attestazione Isee in corso di validità, la fotocopia del documento e l’eventuale delega. Info dall’assistente sociale".

s. fr.