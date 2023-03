"Tariffe troppo alte" al centro sociale, è polemica

Dopo l’accusa dei consiglieri di opposizione Domenica Carbone e Ermenegildo Bevilacqua, sulle tariffe "troppo alte" stabilite per l’uso da parte di cittadini e associazioni de locali del ‘centro sociale’ della frazione di Cerasa, arriva la replica del capogruppo di maggioranza Lorenzo Gambioli, a nome di tutta la sua squadra (foto).

"La giunta è arrivata all’individuazione delle tariffe tenendo conto di vari aspetti e noi consiglieri di maggioranza abbiamo sostenuto tali logiche con il nostro voto, riconoscendo pienamente la nostra responsabilità e partecipazione a tale esito: per questo difendiamo l’operato dell’assessore (Stefano Giraldi, di cui Bevilacqua è arrivato a chiedere le dimissioni, ndr), la sua onestà e il suo spendersi per la collettività tutta". "Scegliere – aggiunge Gambioli -, è un atto coraggioso, presuppone che una logica venga valutata più valida rispetto ad un’altra, ma anche che possa essere rivista su eventuali nuovi elementi. Perché i consiglieri Carbone e Bevilacqua non hanno espresso le loro perplessità attivando un confronto nei luoghi deputati, come la riunione preliminare dei capigruppo e il consiglio comunale?" "L’amministrazione – prosegue - ha sempre mantenuto un dialogo con le associazioni riguardo alla gestione del centro, con l’obiettivo di proseguire sulla stessa linea della gestione passata, come dimostra la pubblicazione di un bando di comodato gratuito del febbraio 2021. Tuttavia, il bando è andato deserto e ad oggi l’unico modo possibile per riaprire il ‘centro sociale’ di Cerasa era quello della gestione diretta comunale che, come evidenziato, ha costi e modalità non pienamente flessibili".

s.fr.