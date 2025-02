Tartufi e funghi: l’etichettatura diventa finalmente una regola

"Finalmente l’etichettatura d’origine per tartufi e funghi". Lo rende noto la Coldiretti Marche dopo l’entrata in vigore, dal primo gennaio, del Regolamento Ue 2429/2023. Dunque si avrà la tracciabilità e la trasparenza in un settore che rappresenta un’eccellenza per le Marche e un’occasione di reddito per le aree interne. "In una regione tra le prime d’Italia per numero di tesserini rilasciati, circa 80mila tra “cacciatori“ di funghi e di tartufai è una buona notizia per i consumatori l’entrata in vigore dell’indicazione obbligatoria del luogo di raccolta anche per funghi e tartufi – riferisce Coldiretti Marche – una svolta importante per la trasparenza del mercato, che permetterà ai consumatori di conoscere con certezza la provenienza del prodotto e contrastare la vendita di tartufi importati spacciati per italiani – dicono da Coldiretti Marche – e un passo avanti fondamentale per garantire un mercato più trasparente e tutelare le eccellenze locali".

Proprio le Marche è terra dei tartufi per eccellenza. Dal bianco pregiato al nero pregiato, bianchetto, nero estivo, la regione vanta la presenza di tartufi tutto l’anno, con diverse varietà che si alternano a seconda delle stagioni, garantendo un’offerta continua e attrattiva per il mercato. In questo periodo, ad esempio, è possibile raccogliere nero pregiato, nero moscato, nero d’invero e bianchetto. "L’attenzione per la qualità e l’origine del prodotto – aggiungono da Coldiretti Marche – è essenziale per valorizzare il territorio e tutelare i consumatori in questo come in tanti altri settori che abbiamo difeso ottenendo regole e trasparenza. Si stima che in Italia operino circa 200mila raccoglitori di tartufi, alcuni dei quali riforniscono ristoranti e negozi contribuendo all’economia delle aree boschive e interne ma, ad esempio, gli ultimi dati sul commercio estero ci dicono che le importazioni nel 2024 vedono un +86%. Si tratta di una svolta per la trasparenza del mercato, Coldiretti la caldeggiava dal 2017".

am. pi.