Acqualagna (Pesaro Urbino), 5 febbraio 2020 - Emanuela Marini, commerciante di tartufi con il marchio «Acqualagna tartufi» tra i più affermati in Italia, come si è conclusa la raccolta del bianco pregiato?

"Amaramente"

In che senso?

"Nel senso che la Regione con una visione poco avveduta ci ha impedito di lavorare favorendo ad esempio il Piemonte. Riusciamo a farci del male, noi marchigiani, nonostante siamo una terra ricchissima di tartufo".



Si spieghi

"A gennaio si poteva trovare tartufo bianco pregiato in abbondanza anche nelle nostre zone. Però non si poteva raccogliere perché da noi il termine ultimo scadeva alla fine di dicembre. Sarebbe bastato modificare il regolamento per assecondare questa produzione e fare felici tutti: commercianti, ristoratori, consumatori. Invece niente. Ci si ostina ad osservare calendari di raccolta vecchi di decenni senza considerare che il clima è completamente cambiato e che la stagione del tartufo si è allungata. E allora allunghiamola anche noi questa raccolta, cosa ci costa? Invece no. La Regione ha chiuso la raccolta e di fatto ha favorito la concorrenza. In Piemonte ad esempio la raccolta del bianco pregiato chiude il 30 gennaio, così come in Emilia Romagna. Così chi voleva mangiare bianco pregiato in questo periodo è andato là e non nella nostra regione. Abbiamo dovuto dire ai nostri clienti che ce lo chiedevano, che il tartufo bianco pregiato c’era ma non si poteva né raccogliere né servire. Assurdo. Chi amministra le Marche dovrebbe fare scelte intelligenti, per il territorio e il turismo, non ostinarsi a calendari di apertura e chiusura di quarant’anni fa quando il clima era molto diverso da quello di oggi. Se è vero che bastano dieci grammi di tartufo per generare ricchezza, agiamo di conseguenza e liberiamo la raccolta per un altro mese l’anno prossimo se il tartufo esce ancora in inverno pieno. La Regione pensi poi ai problemi veri del tartufo".



Quali sono?

"Le zone di raccolte non sono tutelate, non vengono puliti i boschi"

E il nero pregiato? Come procede la raccolta?

"E’ buono ma scarseggia perché sono mancate le piogge nel momento giusto: settembre e ottobre sono stati mesi molto caldi, sono mancate le piogge in quel frangente e si è salvato solo chi ha irrigato le tartufaie. Le condizioni climatiche stanno provocando la crescita di tartufo nero sempre più a nord, in zone dove si pensava non ci fosse, come Austria o Svizzera".

Le quotazioni?

"Il privato lo paga seicento euro al chilo".



Che mercato ha questo tartufo?

"Lo vendiamo sia fresco per la ristorazione, ma anche per la lavorazione interna. Va tantissimo soprattutto in Francia e Svizzera dove è considerato un grande tartufo. Viene anche inscatolato per l’industria che lo trasforma"

Le novità dell’anno?

"La fonduta al tartufo e la carbonara al tartufo con il nero pregiato, prodotto quest’ultimo che lo esalta molto perché si abbina bene con la carne e la pasta. Facciamo un sugo con il tartufo nero molto apprezzato. Nel nostro negozio di piazza Mattei lo acquistano anche dall’estero per condire gli spaghetti, ma anche nella nostra braceria Plinc, che la Tv ha lanciato e che ha una macelleria unica".