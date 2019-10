Acqualagna (Pesaro e Urbino), 28 ottobre 2019 - Sole e temperatura gradevole hanno favorito la presenza di migliaia di visitatori alla prima giornata della 54ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna (foto), una della principali vetrine della gastronomia e delle eccellenze italiane. Ambasciatore del gusto negli stand di piazza Mattei re tartufo, dal costo (in calo rispetto all’anno scorso) che oscillava dalle 1400 alle 2700 al chilo a seconda le pezzature. Chi il bianco non poteva permetterselo, aveva l’offerta del tartufo nero. Chi invece si doveva accontentare solo del profumo si fermava davanti agli stand aspettando il soffio del vento giusto.

Dopo l’esibizione al Teatro Conti, è stato messo in cassaforte, pronto ed essere spedito dall’azienda Tartufi Tofani ad un acquirente degli Stati Uniti d’America, il mega-tartufo da un chilo e cento grammi trovato un paio di giorni fa nell’hinterland di Acqualagna (top secret la località). Diversi gli stand e tanti i cestini ripieni di tartufi, con i commercianti a decantarne la qualità grazie ad una stagione che viene definita particolarmente propizia, anche se nel mese di ottobre la terra è diventata arida per via della mancanza di pioggia. Il sipario sulla Fiera è stato innalzato con la cerimonia inaugurale del taglio del nastro a cui hanno partecipato il sindaco Luca Lisi, il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Alessia Morani, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il vice presidente del Consiglio regionale, Renato Claudio Minardi, il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, il presidente di Confartigianato Graziano Sabbatini e il segretario della stessa associazione Marco Pierpaoli e diverse autorità civili, politiche e militari.

«Sono molto felice – ha dichiarato il sindaco Lisi – perché già dalla prima giornata, la folla di persone conferma il grande lavoro svolto in questi mesi». «Sarà Sua maestà il Tartufo Bianco di Acqualagna ad avere consentito alle Marche di essere incoronate seconda regione più bella al mondo da Lonely Planet - ha sottolineato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli - conosciamo tutti il valore speciale del Tartufo di Acqualagna che è riuscita a costruire negli anni un brand forte che equivale ad un racconto dell’ambiente, della qualità di vita e della ricchezza enogastronomica». «Sono onorato di collaborare con Acqualagna – ha dichiarato il vice Presidente del Consiglio regionale, Renato Claudio Minardi- Il tartufo è un pezzo importante per l’economia delle Marche. Viviamo in una regione straordinaria ricca di tante bellezze che spaziano dall’ambiente alla cultura. Il tartufo è una punta di diamante». «Immenso onore essere qui – ha detto Alessia Morani, sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico - Il profumo del tartufo è il profumo della nostra terra con potenzialità straordinarie che Acqualagna sa mettere in vetrina sul mondo».