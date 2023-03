Tartufo bianchetto star a Fossombrone

Marzo col tartufo bianchetto a Fossombrone, a partire dal 18 e per altre tre giornate, il 19, il 25 e il 26 prossimi. I buongustai sono avvertiti, anche perché quest’anno il festeggiato lo sarà in compagnia: del vino Bianchello, ovviamente.

Il Festival – organizzato dalla Pro Loco Forum Sempronii in collaborazione con il Comune - consisterà di un ricco calendario di appuntamenti. Per tutti sarà l’occasione per acquistare e gustare bianchetto e bianchello: sia negli stand allestiti lungo il corso sia nei ristoranti che aderiscono, riuniti nell’Associazione Ristoratori di Fossombrone.

Ci sarà un’anteprima, venerdì 17 marzo alle 9,30, con l’esposizione "Pittura sotto le logge", concorso di pittura estemporanea a cura dell’Istituto comprensivo Fratelli Mercantini di Fossombrone. La sfida a colpi di pennello sarà tra gli alunni della scuola media. Tutti gli elaborati saranno esposti lungo il corso durante le giornate del Festival.

Da sabato 18 marzo (sempre dalle 9,30) prenderà il via la quattro giorni vera e propria del Festival. Tra l’altro chi vuole potrà anche sperimentare l’esperienza della cerca del tartufo con l’assistenza dei tartufai nel bosco delle Cesane (è a pagamento: per info e prenotazioni 366 8622811 Matteo Urbinati).

Anche per questa 39esima edizione ci sarà la collaborazione con l’Ais (associazione sommelier), sezione di Urbino e Montefeltro, che provvederà a offrire degustazioni di piatti a base di bianchetto accompagnati da calici di Bianchello. Un momento clou sarà la tradizionale disfida a chi prepara la tagliatella al tartufo più buona.

