Tartufo d’Acqualagna al centro delle ricerche scientifiche

"Il Tartufo Bianco di Acqualagna, Tuber Magnatum Pico, è eccezionale, sia per la rarità, l’aspetto e le qualità organolettiche". Se ne è parlato ieri mattina nel corso di una giornata di studi in collaborazione con l’azienda T&C dal titolo "Caratterizzazione mediante spettrometria di massa del Tartufo Bianco di Acqualagna (Tuber magnatum Pico) per la valorizzazione territoriale" oggetto della tesi di laurea di Riccardo Marconi seguito dal professore Gianni Sagratini, responsabile del Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche, direttore della Scuola Scienze del Farmaco e prodotti della salute, Università di Camerino. "Il tartufo è un diamante in cucina, noi vogliamo valorizzarlo al meglio, e poter offrire anche una connotazione nuova di carattere scientifico", ha sottolineato Lidia Marchetti di T&C.

"Il tartufo bianco di Acqualagna ha delle caratteristiche uniche – ha spiegato il prof Gianni Sagratini – questo perché l’ambiente impatta fortemente sulle caratteristiche di questo prodotto. Questo lavoro di ricerca oggetto della tesi di laurea è volto alla caratterizzazione del Tuber Magnatum Pico di Acqualagna. Ci siamo impegnati per realizzare un progetto che fosse volto alla caratterizzazione chimica in termini di composizione e aspetti nutrizionali e relativamente alle caratteristiche organolettiche". La Fiera è proseguita con il cooking show di Daniele Patti, chef de Lo Scudiero ristorante di Pesaro. Appuntamento al weekend, è atteso Oscar Farinetti.

Amedeo Pisciolini