L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio suicidioGiocatore Virtus arrestatoPadre AntonelliGianluca SoncinMamma recordDerby vietato
Acquista il giornale
CronacaTartufo d’oro a Matthias Martelli. Centauri in arrivo da tutta Europa
17 ott 2025
NICOLA PETRICCA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Tartufo d’oro a Matthias Martelli. Centauri in arrivo da tutta Europa

Tartufo d’oro a Matthias Martelli. Centauri in arrivo da tutta Europa

Strutture ricettive esaurite per l’atteso appuntamento della fiera del bianco pregiato. Un week end di eventi.

Matthias Martelli sarà premiato con il Tartufo d’oro, una attrazione in più

Matthias Martelli sarà premiato con il Tartufo d’oro, una attrazione in più

Motori e cultura accompagneranno il secondo weekend della 62a Mostra del tartufo bianco pregiato di Sant’Angelo in Vado. Il fine settimana si aprirà già oggi con il 47° Motoraduno internazionale del tartufo con francesi, tedeschi, belgi e cechi che hanno riempito le strutture ricettive della vallata. A predisporre attività e accoglienza sarà il Motoclub Tonino Benelli e il raduno celebrerà i 50 anni della Morbidelli Benelli Armi (Mba), casa motoristica fondata nel 1975 a Sant’Angelo in Vado, vincitrice di quattro Motomondiali nella categoria 125 (2 titoli piloti e 2 costruttori), 6 campionati italiani, 7 campionati europei e numerosi campionati nazionali nel mondo. Gli appassionati ricorderanno in particolare Pier Paolo Bianchi ed Eugenio Lazzarini, campioni del mondo nel 1980 e 1978, Anton Mang, Bruno Kneubühler, Walter Villa, Paolo Pileri, Ricardo Tormo e Luca Cadalora. Domenica, alle 11, in piazza Umberto I si alterneranno sul palco meccanici, piloti e maestranze per raccontare una storia di motori partita in riva al Metauro e arrivata al Motomondiale. Il Tartufo d’oro di questa domenica sarà assegnato a Matthias Martelli, attore teatrale urbinate considerato l’erede italiano del teatro giullaresco di Dario Fo. È autore di numerosi libri e ha vinto diversi premi prestigiosi, tra cui il Premio Alberto Sordi, il Premio Uanmensciò, il Premio Locomix e il Premio Nazionale di Cultura Frontino-Montefeltro. La consegna sarà alle 16, in piazza Umberto I, mentre alle 20.30 Martelli inscenerà in piazza Pio XII "Mistero buffo", spettacolo scritto da Fo, a ingresso gratuito. Anche in questo fine settimana si potrò provare la cerca del tartufo, con escursioni nei boschi accompagnate da un tartufaio e da una guida (prenotazioni al numero 339 411 0348) e visitare varie mostre: ‘Pensieri leggeri come la carta’ curata da Stefania Biagetti (sacrestia chiesa di San Filippo), ‘I Luoghi della Memoria’ di Angelo Marini (Studio Marini - via Canale, 10), ‘Resilienza’ di Rodolfo Boccioni (Galleria Boccioni - via Madonna, 3). Visitabili anche la Domus del mito, Palazzo Mercuri, il Museo dei vecchi mestieri, la chiesa di Santa Maria Extra Muros e Pinacoteca, la chiesa di Santa Caterina delle Bastarde, il Museo archeologico e il Museo Mba.

n. p.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MostreEscursioni