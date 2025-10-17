Tartufo d’oro a Matthias Martelli. Centauri in arrivo da tutta Europa

Motori e cultura accompagneranno il secondo weekend della 62a Mostra del tartufo bianco pregiato di Sant’Angelo in Vado. Il fine settimana si aprirà già oggi con il 47° Motoraduno internazionale del tartufo con francesi, tedeschi, belgi e cechi che hanno riempito le strutture ricettive della vallata. A predisporre attività e accoglienza sarà il Motoclub Tonino Benelli e il raduno celebrerà i 50 anni della Morbidelli Benelli Armi (Mba), casa motoristica fondata nel 1975 a Sant’Angelo in Vado, vincitrice di quattro Motomondiali nella categoria 125 (2 titoli piloti e 2 costruttori), 6 campionati italiani, 7 campionati europei e numerosi campionati nazionali nel mondo. Gli appassionati ricorderanno in particolare Pier Paolo Bianchi ed Eugenio Lazzarini, campioni del mondo nel 1980 e 1978, Anton Mang, Bruno Kneubühler, Walter Villa, Paolo Pileri, Ricardo Tormo e Luca Cadalora. Domenica, alle 11, in piazza Umberto I si alterneranno sul palco meccanici, piloti e maestranze per raccontare una storia di motori partita in riva al Metauro e arrivata al Motomondiale. Il Tartufo d’oro di questa domenica sarà assegnato a Matthias Martelli, attore teatrale urbinate considerato l’erede italiano del teatro giullaresco di Dario Fo. È autore di numerosi libri e ha vinto diversi premi prestigiosi, tra cui il Premio Alberto Sordi, il Premio Uanmensciò, il Premio Locomix e il Premio Nazionale di Cultura Frontino-Montefeltro. La consegna sarà alle 16, in piazza Umberto I, mentre alle 20.30 Martelli inscenerà in piazza Pio XII "Mistero buffo", spettacolo scritto da Fo, a ingresso gratuito. Anche in questo fine settimana si potrò provare la cerca del tartufo, con escursioni nei boschi accompagnate da un tartufaio e da una guida (prenotazioni al numero 339 411 0348) e visitare varie mostre: ‘Pensieri leggeri come la carta’ curata da Stefania Biagetti (sacrestia chiesa di San Filippo), ‘I Luoghi della Memoria’ di Angelo Marini (Studio Marini - via Canale, 10), ‘Resilienza’ di Rodolfo Boccioni (Galleria Boccioni - via Madonna, 3). Visitabili anche la Domus del mito, Palazzo Mercuri, il Museo dei vecchi mestieri, la chiesa di Santa Maria Extra Muros e Pinacoteca, la chiesa di Santa Caterina delle Bastarde, il Museo archeologico e il Museo Mba.

