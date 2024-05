"Tartufo e Furlo, il futuro è qui"

"Tartufo e Furlo sono le nostre due eccellenze ma c’è da lavorare". Può essere questo il riassunto del pensiero di Laura Sabbatini, che gestisce un tour operator di alto segmento operativo in tutta la regione e candidata con la lista civica Uniti per Acqualagna per Pierluigi Grassi sindaco. "Il nostro territorio ha per le mani queste due ricchezze ma dobbiamo metterle a sistema -commenta Laura Sabbatini-. L’obiettivo mio e dell’intera lista è quello di lavorare allo sviluppo dell’offerta e del prodotto turistico, puntando anche sulla comunicazione, per attirare turisti e visitatori e mirando alla diffusione di un brand riconosciuto e riconoscibile come quello del Tartufo di Acqualagna e alla creazione del brand della Gola del Furlo. Sarà importante anche individuare figure strategiche per costruire sinergie con operatori privati ed enti italiani ma soprattutto esteri". Acqualagna vuol dire tartufo: "La Fiera che adesso è Nazionale dovrà diventare la Fiera Internazionale del Tartufo, abbiamo già iniziato a verificare l’iter di aggiudicazione di questa qualifica. Questo vuol dire trasformarla in un potente strumento di marketing e di vendita e rendere attrattiva non solo la fiera ma l’intero territorio e le sue aziende, diventando potenzialmente un luogo di attrazione per nuove imprenditorialità. La conseguenza diretta sarebbe un incremento del turismo: partendo da Acqualagna capofila si possono coinvolgere tutte le vicine "Città del tartufo". In queste attività vorrei coinvolgere l’Associazione dei tartufai, Il centro di Tartuficoltura, la scuola Alberghiera. Insomma un percorso dalla terra al piatto, con cui vogliamo attrarre e coinvolgere i turisti, con grande attenzione al mercato internazionale".

Altro asset fondamentale è quello della Riserva naturale della Gola del Furlo: "Deve esprimere una sua identità e promuovere un suo marchio - spiega la Sabbatini- Il turismo all’interno di una riserva naturale deve partire dalla sostenibilità e richiede una strategia integrata che valorizzi le risorse naturali esistenti offrendo una gamma di servizi e attività per attirare visitatori: sentieri e percorsi, centri di accoglienza, alloggi, ristorazione. Alcune infrastrutture e servizi di iniziativa privata o realizzati dalla precedente amministrazione sono già disponibili o in via di realizzazione, come la pista pedonale e il parcheggio dotato di bus navetta, altri sono ancora da realizzare, come ad esempio una comunità energetica".

Andrea Angelini