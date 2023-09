Tartufo, esplodono le feste: Apecchio apre, S. Angelo premia

Da oggi in tutto il territorio delle Marche inizia la cerca e la raccolta del Tartufo Bianco, pregiato. Ruscella sulla spalla destra, zainetto su quella sinistra e cane al guinzaglio, il tartufaio è pronto ad iniziare da questa domenica e fino a al 20 gennaio del 2024 e qui c’è la novità, perché fino a due anni fa era possibile andare alla cerca e raccolta di tartufi solo fino a capodanno. Un andirivieni per boschi e valli alla ‘caccia’ del Tuber Matagnatum Pico, il profumato fungo ipogeo del nostro Appennino. Ma che stagione, in termine di raccolta, sarà? L’interrogativo se lo pone tutta la filiera, dal tartufaio al consumatore finale (molti dall’estero).

Dalla vicina Toscana, dove l’inizio della cerca è iniziata il 10 settembre arrivano notizie confortanti, pare che ci sia stata una buona ‘creazione’ e quindi si prevede un buon raccolto, certamente superiore a quella degli scorsi anni, dove la siccità l’aveva fatta da padrona. Per conoscere e gustare il tartufo l’occasione la si potrà avere nel prossimo weekend, dove ad Apecchio (foto) si terrà la 41ª Mostra Mercato del Tartufo, unica con le sue 13 cantine del centro storico.

Già è trapelato nei giorni scorsi anche il nome di Re Tartufo 2023 che per l’occasione sarà una regina, infatti sul palco di via Garibaldi sarà incoronata la famosissima cantante Orietta Berti che per l’occasione delizierà il pubblico con le sue canzoni. Sabato giorno dell’inaugurazione sarà presente Elisa Di Francisca, testimonial delle Alte Terre e in giornata l’ormai affezionato Gianni Ippoliti. Domenica giornata clou.

Intanto anche S.Angelo in Vado si prepara alla festa (prima domenica, il 7, per tre week end fino al 22 oottobre) annuncia l’assegnazione del Tartufo d’Oro, il più alto riconoscimento della cittadina, a due mostri sacri della cucina italiana, pluripremiati e tra i più amati e seguiti in Italia.

Sono infatti gli chef Bruno Barbieri (che sarà premiato il 15 ottobre, ore 11) e Mauro Uliassi (che sarà premiato l’8 ottobre, sempre alle ore 11).

Amedeo Pisciolini