Tartufo, Fiera nazionale a Pergola fa il pieno

Ottimo esordio per la 26ª Fiera nazionale del tartufo di Pergola. "Migliaia di persone – dicono gli organizzatori – hanno trascorso la domenica nella città dei Bronzi, passeggiando tra gli stand col prezioso fungo ipogeo e gli altri prodotti tipici e assistendo agli spettacoli". Molto apprezzati gli show cooking curati dall’enogastronomo Giuseppe Cristini (in foto) con gli chef Davide Di Fabio ed Enrico Mazzaroni. Discreti gli affari dei commercianti di tartufo, il cui prezzo (per il bianco pregiato) varia dai 1.500 ai 3.000 euro al chilo in base alla pezzatura.