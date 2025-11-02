Tartufo, gran finale con la Fiera merceologica

Con la fiera merceologica dei tartufai, in programma oggi, si chiude il calendario di eventi della 62ª Mostra nazionale del tartufo bianco pregiato di Sant’Angelo in Vado. L’iniziativa odierna richiama una tradizione locale risalente al dopoguerra, quando i tartufai, dopo le giornate di cerca nei boschi, scendevano in paese con il ricavato del primo mese di vendita dei tartufi per fare provviste in vista dell’inverno ormai imminente. Oltre alle bancarelle sparse per Sant’Angelo in Vado, i visitatori troveranno anche le cantine aperte, pronte ad accoglierli per pranzo. Con l’inizio di novembre, è ancora una volta tempo di bilanci per il paese, dopo i tre fine settimana di festa.

Il sindaco Stefano Parri si dice pienamente soddisfatto per i risultati del 62ª edizione, definendola "un laboratorio di idee per il futuro del nostro territorio". Quest’anno si è scelto di alzare ulteriormente il livello dal punto di vista scientifico, concentrandosi sulla tutela dell’habitat in cui nasce e cresce il tartufo. Una decisione che, secondo Parri, ha trovato risposta in "un pubblico attento, partecipe e profondamente coinvolto, che ha compreso come il tartufo non sia soltanto un’eccellenza gastronomica, ma il simbolo di un equilibrio ambientale da custodire. Il successo degli appuntamenti dedicati ai cavatori e alla cultura del cane da tartufo dimostra quanto la nostra tradizione, riconosciuta dall’Unesco, sia viva e capace di generare nuovo valore".

Anche quest’anno si è registrato il tutto esaurito nella valle con appuntamenti come il 47° Motoraduno internazionale del tartufo, che ha celebrato la storia della locale casa motociclistica Mba. Quattro i Tartufo d’oro assegnati, simbolo d’eccellenza: a Oscar Farinetti, creatore di Eataly, all’attore teatrale urbinate Matthias Martelli, allo chef stellato Riccardo Monco e all’agro-divulgatore Francesco Broccolo.

"Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario risultato: volontari, operatori, associazioni, istituzioni, università e soprattutto i cittadini di Sant’Angelo in Vado, che con passione e senso di comunità hanno accolto migliaia di visitatori – conclude il sindaco –. È da qui che ripartiamo con rinnovato entusiasmo, consapevoli che la tutela del tartufo bianco sia una missione condivisa. L’edizione 2025 ha aperto un nuovo capitolo, dove tradizione e innovazione camminano insieme per garantire un futuro sostenibile alla nostra risorsa più preziosa".

Nicola Petricca