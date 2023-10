Sarà un tartufo presidenziale: Giorgia Meloni battezza la Fiera di Acqualagna

Acqualagna (Pesaro), 26 ottobre 2023 – Un tartufo presidenziale. Sarà quello di Acqualagna. Che inaugura la sua fiera con il premier Giorgia Meloni.

Accadrà sabato mattina, quando la leader del governo approderà in paese, intorno alle 11.30 secondo il cerimoniale di palazzo Chigi. Il motivo della visita sarà la firma dell’accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche. In pratica si tratta della scelta di destinare quei fondi alle infrastrutture e dunque sarà presente alla sigla anche il ministro per la Coesione, Raffaele Fitto, con il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore regionale competente Francesco Baldelli.

La premier Giorgia Meloni: sabato sarà ad Acqualagna per l'inaugurazione della fiera del tartufo

L’evento ad Acqualagna non è assolutamente un caso. Poiché è la città di Enrico Mattei. Tanto che, dalle prime indiscrezioni filtrate, pare che la firma avvenga o nella sala del Consiglio comunale oppure nel teatro.

Sicura è invece la partecipazione della Meloni alla fiera, probabilmente negli stand. Un’occasione significativa che conferma la tradizione della nostra provincia nella grande politica. Palazzo Chigi ha reso noto la notizia soltanto nella tarda serata di ieri ma già la Regione, per bocca del suo governatore, aveva diffuso la notizia sui social.

Il programma della fiera

Intanto è già tutto bello pronto il protocollo dell’evento gastronomico. La 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco non mancherà nel calendario delle manifestazioni ormai storiche. Il via sarà sabato con il taglio del nastro alle ore 10.30 al Teatro Conti.

Tra gli ospiti d’onore, alla giornata di apertura della Fiera il direttore del Tg5 Clemente Mimun, che per l’occasione riceverà il premio Ruscella d’Oro. "Un riconoscimento al contributo che Mimun ha dato al giornalismo in Italia - fa sapere una nota dell’amministrazione comunale - Il direttore del Tg5 sarà ospite nella stessa mattinata di un talk show in cui partecipano il sindaco Luca Lisi e Mirco Carlino, presidente della 13esima Commissione Agricoltura Camera Deputati. Nel pomeriggio alle ore 18, la cucina del Salotto da gustare accenderà i fornelli con il primo cooking show a cura di chef Fabio Pisani, ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano, 2 stelle Michelin. Classe 1978, dopo essersi diplomato come cuoco, Pisani ha lavorato in grandi maison europee". Un’edizione memorabile. Con l’approdo della presidente del Consiglio, nel segno di Mattei e di una tradizione marchigiana che resta nel tempo. Sarà un tartufo super. Presidenziale.