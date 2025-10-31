La luna non sbaglia mai: un tartufo di mezzo chilo

Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Pesaro

CronacaLa luna non sbaglia mai: un tartufo di mezzo chilo
31 ott 2025
DAVIDE EUSEBI
Cronaca
Emanuela Bartolucci Ceo di “Acqualagna tartufi”: “I cavatori avevano annunciato la data del 29 ottobre e dalle campagne è emersa la pepita”

Emanuela Bartolucci con il tartufo da quasi mezzo chilo che sarà esposto sabato; a destra, il Tuber magnatum da 1,3 chili uscito da Acqualagna nel 2006

Acqualagna (Pesaro), 31 ottobre 2025 – Eccola, la prima pepita di considerevole grandezza: un tartufo bianco pregiato del peso di quasi mezzo chilo. Per la precisione 450 grammi di forma irregolare e inebriante profumo. E’ la sorpresa che il territorio di Acqualagna ha regalato alla vigilia dell’apertura della fiera che parte domenica: “Si può proprio dire che stiamo prendendo il volo, pensando al nuovo simbolo dell’aquila del Furlo che campeggia sul nostro logo”, dice il sindaco Pierluigi Grassi. Quasi un omaggio della natura alla prima edizione internazionale delle sessanta finora organizzate. Ce l’ha tra le mani Emanuela Bartolucci ceo di Acqualagna tartufi, azienda abituata a maneggiare esemplari di un certo livello: nel 2014 uno di 900 grammi, roba da fare concorrenza al tartufo record trovato ad Acqualagna nel 2006 del peso di 1,3 chilogrammi, o a quelli emersi da queste campagne nel 1668 dal peso complessivo di 75 e 40 libbre (34 e 18 chilogrammi!).

