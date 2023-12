Task force e piano di emergenza

Chiaro che se si attende un’affluenza di qualche migliaio di persone in piazza, questa sera, dovranno esserci per la stessa delle misure di sicurezza adeguate.

Saranno quattro in totale le pattuglie della Polizia locale in piazza del Popolo.

Trenta saranno, invece, gli uomini della vigilanza a cui si aggiungono 15 volontari della Protezione Civile, oltre ad ambulanze e operatori della Croce Rossa e vigili del fuoco. L’ingresso di chi vorrà assistere agli spettacoli sarà da via Branca o porticato di via San Francesco, le altre vie – Corso XI Settembre, via Rossini e via Giordano Bruno – sono considerate uscite nel piano emergenza.

Stasera potranno accedere alla piazza, come scritto sopra, al massimo 4.400 persone.

In aggiunta alle pattuglie della polizia Locale e ai 10/15 volontari della Protezione civile, naturalmente ci sarà un congruo numero di forze dell’ordine tra Polizia e Carabinieri.

L’organizzazione si avvarrà di 36 steward per la gestione della sicurezza che controlleranno i varchi di ingresso e uscita oltre a presenziare in piazza.