Tassa rifiuti: aumento sì, ma ridotto. Gabicce lo taglia all’1,5%

Anche il comune di Gabicce Mare riduce gli aumenti della Tari: rispetto a quelli applicati lo scorso anno e alle previsioni del Pef, il piano economico finanziario 2024-2025, la percentuale di aumento scenderà dal 5,6 all’1,5% per tutte le utenze, sia per quelle domestiche sia per le non domestiche. Una riduzione resa possibile, secondo il Comune, grazie al costante impegno nel controllo della correttezza degli adempimenti in materia di Tari da parte dei contribuenti. Una conferma rispetto a quanto avvenuto un anno fa: già nel 2024 l’aumento della Tari, sostiene l’amministrazione, per effetto dei benefici prodotti dall’attività di recupero dell’evasione, era stato limitato a circa il 2%. Nel prossimo consiglio comunale, in programma il 29 aprile, la proposta relativa al ridimensionamento dell’aumento verrà presentata per l’approvazione. "È un’ottima novità che diamo a tutti i gabiccesi e a tutte le nostre attività economiche – sostiene la sindaca Marila Girolomoni – . Una scelta chiara, a tutela dei cittadini e delle nostre imprese".

Gli aumenti relativi alle tariffe Tari effettuati sulla base dei dati desunti dai Pef del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, come validati dall’Assemblea territoriale d’ambito, erano stati formalizzati nella delibera approvata dal consiglio comunale nell’aprile 2024, in linea con quanto fatto anche dagli altri Comuni. Con tale delibera, veniva preso atto degli incrementi stabiliti dall’Ata, su indicazione di Arera, fissati per le annualità 2024 e 2025 e tradotti in un aumento del 5,6% a livello provinciale. ‘Già lo scorso anno, grazie all’intenso lavoro di accertamento condotto dagli uffici comunali contro l’evasione fiscale, siamo riusciti a contenere l’aumento al 2% – sostiene l’assessore al Bilancio Matteo Sanchioni –. Oggi, con ancora maggiore convinzione, presentiamo un’operazione che ci permette di intervenire su una delle imposte più gravose per i cittadini, riducendone ulteriormente il peso".