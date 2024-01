Tassa sui disabili, è ancora bufera. Una mamma: "Ora fate chiarezza"

Si torna a parlare della "tassa sui disabili" denunciata da Fratelli d’Italia, a febbraio di quest’anno, dopo che l’Ambito sociale 6 aveva definito i criteri di compartecipazione delle famiglie alla spesa del servizi di trasporto. Contro quella decisione era stato presentato ricorso al Tar che, secondo quanto riferito dall’assessore Tinti, "è stato giudicato inamissibile, di fatto riconoscendo la correttezza dell’azione amministrativa del nostro Ambito Sociale". Replica Francesca Sorcinelli, mamma di una ragazza disabile e rappresentate di Fd’I Fano: "Nessuna sentenza favorevole al Comune. Contrariamente a quanto sostenuto dall’assessore Tinti non è stata emessa nessuna decisione sulla correttezza o meno dell’operato del Comune che richiede l’Isee ordinario per la compartecipazione alle spese di trasporto, anziché l’Isee del disabile come sostenuto da noi. Il Tar si è pronunciata sull’inammissibilità del ricorso, poiché l’impugnazione riguardava una comunicazione dell’Ambito sociale del 14 febbraio 2023 da considerarsi un atto meramente interlocutorio e non decisorio". Sorcinelli chiede "chiarezza e verità nel dibattito pubblico e invita l’assessore Tinti a evitare affermazioni che possano generare confusione".

Sul tema interviene anche Davide Delvecchio, esponente di F’d’I, che accusa Tinti "di attacchi personali e affermazioni false. L’assessore dovrebbe essere più cauto nel formulare giudizi personali senza conoscere a fondo le questioni politiche e soprattutto il tessuto sociale della città".

Delvecchio elenca poi gli obiettivi raggiunti quando era assessore ai Servizi sociali: "I risultati parlano da soli con le opere e i servizi aperti: la casa di riposo Don Tonucci, il centro Ctl a San Lazzaro per diversamente-abili, il centro per bambini e famiglie Gas-Gas alla scuola Nuti, il centro Itaca, ippoterapia e casa Rossa per diversamente-abili, il centro e servizio "Dopo di noi", il centro alzheimer tra i primi della Regione Marche, il centro Gravissimi in gestione con la sanità. Inoltre, l’assegnazione di ben 100 case popolari in 5 anni, un risultato senza precedenti nella regione oltre ad avere garantito fondi per il sociale al massimo livello, fino a 6,4 milioni all’anno. Sarebbe fin troppo facile criticare l’operato della sinistra fanese e dell’assessore Tinti, che hanno tagliato in modo significativo i finanziamenti al sociale e svenduto la casa di riposo Don Tonucci senza garantire lo sviluppo dei 70 posti letto aggiuntivi di Rsa e Residenze protette".