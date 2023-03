Tassa sui rifiuti, l’aumento è servito Da giugno fino al 6,2 per cento in più

Eccolo: l’aumento della Tari è servito. Già da giugno – nuovo termine per la prima rata – le utenze domestiche registreranno un aumento in bolletta pari al 3,7%, mentre l’aggravio sarà del 6,2 % per le utenze non domestiche. La tegola, imposta dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia e ambiente su scala nazionale, è arrivata. O meglio: l’aumento c’è stato già dall’anno scorso, ma la giunta Ricci, sfruttando 470mila euro di fondi Covid, con una manovra di bilancio, più unica che ripetibile, è riuscita a mitigare, nel 2022, l’impatto in bolletta per 2.500 famiglie. Non sarà così quest’anno. "L’importo in valore assoluto è relativo, mentre è considerevole la percentuale di aumento – conferma l’assessore al bilancio Andrea Nobili –, ma non era possibile, per il Comune, agire diversamente trattandosi di un aumento imposto dall’Autorità nazionale in materia. Nel subire questo obbligo però abbiamo confermato la riduzione operata l’anno scorso sulle tariffe, agevolando, naturalmente le utenze domestiche, visto che le attività produttive hanno un parziale recupero detraendo l’iva". Ieri in consiglio comunale, infatti, è passata la delibera che ha approvato le tariffe per cui: "abbiamo confermato – continua Nobili – una riduzione di 0,02 euro al chilo di rifiuti prodotti, per...