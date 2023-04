Tassa sui rifiuti Ritocchi alle tariffe

MONDAVIO

Il sindaco di Mondavio Mirco Zenobi ha convocato per domani, 28 aprile, il consiglio comunale, che dovrà approvare il bilancio e il rendiconto 2022. La seduta, che si svolgerà come di consueto nella sala consiliare del municipio, in piazza Matteotti, inizierà alle 19. All’ordine del giorno, dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e le comunicazioni del primo cittadino, figura anche la determinazione delle tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti, per l’anno 2023. La riunione terminerà col voto su una variazione al bilancio di previsione 2325.