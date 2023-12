Tasse evase, sequestrati 800mila euro. Nel mirino Augusto Bezziccheri

Faceva fatturare falsamente per abbattere i costi e incassare iva e ires non dovuti per un totale di 800mila euro tra il 2017-2018 e 2019. Ora la guardia di finanza ha sequestrato quella somma trovandola comodamente in un conto corrente dell’indagato, l’imprenditore di Montecchio Augusto Bezziccheri della Isofom profilati in plastica di Borgo Santa Maria. La storia è semplice. "L’imprenditore – scrive la Guardia di Finanza – aveva realizzato uno schema di frode ingegnato che, avvalendosi dell’interposizione di una società, riusciva a ottenere indebiti vantaggi fiscali perché contabilizzava costi inventati o fittizi riuscendo in tal modo a evadere il fisco". Così si è passati al sequestro preventivo per equivalente di denaro e beni, fino ad "arrivare all’importo dell’evasione fiscale, realizzata con la illecita condotta".

Si legge ancora: "Sono stati così delegati al Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Pesaro tutti gli ulteriori accertamenti indispensabili per una ricostruzione della capacità patrimoniale e finanziaria del soggetto indagato e al termine degli stessi è stato così possibile sottoporre a sequestro disponibilità liquide presenti sul conto corrente bancario che hanno consentito il raggiungimento dell’intero ammontare costituente il profitto del reato".

Augusto Bezziccheri ora ha due possibilità: pagare l’imposta evasa più le sanzioni per oltre 800mila e tornare in possesso del denaro e del conto corrente oppure impugnare e ricorrere davanti ai vari gradi di giudizio con avvio dell’iter per arrivare alla confisca degli 800mila euro sequestrati nel caso di condanna dell’imprenditore.

Bezziccheri non è uno sconosciuto. Nel 2017 era finito ai domiciliari per una condanna dovuta ad alcune violazioni di natura fiscale e finanziaria. Solo che non aveva rispettato i patti ed era uscito in un paio di occasioni. Denunciato, Bezziccheri era finito in carcere per scontare venti giorni rimasti. Ma nel 2015, sempre lui era stato aggredito mentre stava uscendo dal piazzale della sua azienda. Lo avevano rapinato del suo Rolex dandogli due botte in testa col calcio di una pistola.

Ma è stato derubato del suo portafogli con 4mila euro anche l’anno scorso in un distributore. Lo aveva lasciato un attimo sopra ad un ripiano per fare il pieno della sua Lamborghini Urus e non lo ha più trovato. Grazie poi alle telecamere del distributore, gli inquirenti sono risaliti alle autrici del furto, madre e figlia, poi denunciate del furto e condannate. I soldi però non sono più ricomparsi. Ecco, Augusto Bezziccheri sale spesso agli onori della cronaca alternativamente nel ruolo di indagato o imputato per reati fiscali ma anche di vittima di delinquenti di strada.

ro.da.