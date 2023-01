Tasse non pagate, il sindaco dice no al condono. E’ battaglia

Braccio di ferro ieri in Consiglio comunale sul dilemma nazionale riguardo il condono delle cartelle esattoriali relative all’evasione avvenuta tra il 2000 e il 2015 fino a 1000 euro. "A Pesaro non applicheremo le sanatorie del Governo – ha detto il sindaco Ricci – ma aiuteremo chi è realmente in difficoltà". "Non premiamo i furbi a svantaggio degli onesti: – ha ribadito il consigliere Bellucci (Pd) – contribuenti la cui fedeltà ci permette di dare servizi ai pesaresi". "Giusto nella forma – ha osservato dal centrodestra Giulia Marchionni –, ma non nella sostanza: rischiamo di sprecare i soldi dei contribuenti in una partita persa in partenza visto che non c’è speranza di recuperare quei crediti. O peggio costa di più del maltolto"