Tatiana Kosheleva si confessa: "Pesaro per me? Mare, sole, natura straordinaria e il mio uomo"

Ha vinto tutto quello che c’era da vincere in un campo da pallavolo. Tatiana Kosheleva ha deciso di chiudere la carriera a Pesaro con la maglia della Megabox e dopo essersi ritirata è rimasta nella nostra città per viverci. Che impressione ha avuto domenica con la Vitrifrigo piena? "Ho giocato in centinaia di arene diverse e posso dire che disputare una partita in un palazzetto come la Vitrifrigo Arena, con migliaia di persone che ti sostengono, è un’emozione speciale. Sono stata felicissima di vedere le tribune piene di tifosi". Il suo progetto Mega Futuro? "È un progetto non-profit che abbiamo lanciato in autunno nel settore giovanile. Il progetto ha due aree principali: carriera e crescita personale. Organizziamo visite aziendali e incontri informali con imprenditori, direttori e manager di grandi aziende, per far conoscere alle ragazze le opportunità professionali nella loro regione". Soddisfatta dell’esperienza in B2? "Ci giocano per lo più atlete esperte. Noi, però, abbiamo deciso fin dall’inizio di far giocare le under 18, dando loro l’opportunità di crescere, prima di tutto a livello mentale. Stiamo avendo ottimi risultati nelle competizioni giovanili: la scorsa settimana abbiamo vinto il torneo regionale U18". Come si trova a Pesaro? Le manca la Russia? "Mi manca la mia famiglia: i miei genitori, mio fratello maggiore, le mie nipoti, i miei amici… Ma Pesaro è già diventata la mia seconda casa. Il mare, il sole, la natura straordinaria, le persone interessanti e il mio uomo: tutto questo è Pesaro per me". Come sta vivendo questa seconda vita dopo quella da giocatrice? "Ora passo ancora più tempo in palestra di quando giocavo. Abbiamo 5 squadre dai 13 ai 18 anni, più il minivolley per i più piccoli, e a tutte bisogna dedicare attenzione. Inoltre il progetto Mega Futuro e altri impegni all’interno del club occupano quasi tutto il mio tempo". Le manca il campo? "Certo, mi mancano giocare e le emozioni che provavo durante una partita. Probabilmente, questa è l’unica cosa che non posso più ritrovare nella mia nuova vita". Cosa vorrebbe trasmettere alle giovani? "Un senso di libertà. Solo nella libertà il talento può sbocciare e le ali possono spiegarsi! Voglio che le ragazze giochino a pallavolo con coraggio e col cuore, e non come se dovessero superare un esame ogni giorno. E questo non vale solo nello sport". Come commenta la stagione della Megabox? "E’ stata la migliore stagione nella storia del club. Se avessimo vinto i tie break saremmo tra le prime cinque". E adesso ci sono i play-off per la Challenge Cup: che sensazioni ha? La Megabox può arrivare in Europa? "L’Europa è il palcoscenico dove vedo la nostra squadra". Qual è la sua giornata tipo? "Continuo a studiare l’italiano e sto prendendo lezioni extra di management. Poi riunioni, questioni organizzative e il lavoro con le ragazze in palestra, a volte 2-3 allenamenti o partite al giorno". I suoi hobby? "Moda e il marketing. Adoro inventare idee da trasformare in realtà nel magico mondo della comunicazione e della pubblicità. Mi piace essere una influencer e gestire il mio blog". Cosa ama fare e mangiare? "Amo il cibo semplice insalata, carne, pesce. Ogni tanto mi concedo un piatto di pasta o pizza. D’estate, impazzisco per il gelato, da voi il miglior gelato del mondo". Ancora si allena o fa altri sport? "Cerco di mantenere uno stile di vita attivo: corro, faccio stretching, mi alleno con le ragazze. Sto cercando di trovare un nuovo equilibrio e costruire un nuovo dialogo con il mio corpo". Beatrice Terenzi