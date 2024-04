Tatuaggi. Pro e contro

Questa body art consiste nell’imprimere con un inchiostro indelebile soggetti di vario genere sulla pelle. Si deposita inchiostro sotto la pelle con uno strumento meccanico dotato di uno o più aghi, che la penetrano nel derma fino a 2-3 millimetri a una velocità dalle 50 alle 3mila volte al minuto. E’ una vera e propria lesione della pelle. Infatti vengono inviati globuli bianchi nelle aree tatuate. Bisogna rispettare le norme igieniche e le buone pratiche di lavoro come la disinfezione e la sterilizzazione di superfici e strumenti per evitare infezioni batteriche, reazioni allergiche, lesioni di nervi e tumori! Oggi, con le nuove tecnologie, sono stati trovati modi per ’eliminare’ i tatuaggi: con laser, chirurgia plastica o metodi naturali, ma restano cicatrici. Perché i tatuaggi devono essere dispari? Secondo una tradizione dell’Ottocento legata ai marinai avere un numero pari di tatuaggi voleva dire non rientrare a casa, ma perdere la vita. Infatti per ogni viaggio erano previsti tre tatuaggi: uno alla partenza, uno alla destinazione e uno al ritorno. I tatuaggi sono nati con l’umanità e sono stati segni distintivi di determinate categorie sociali. Oggi sono molto di moda, ma sconsigliati ai minori. Secondo alcuni di noi sono preferibili i tatuaggi piccoli perché meno invasivi e bisogna essere sicuri della decisione.

Greta, Alice, Viola, Marta (II D Pirandello)