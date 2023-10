Taverna, i menù della memoria tre serate con le cuoche storiche

Le grandi cuoche della provincia e i loro piatti alla Taverna del Pescatore di Casteldimezzo: Filomena Gilebbi (foto sotto) del ristorante La Palomba di Mondavio, Teresa Lani, una delle dieci cuoche di Veronelli e Stella Michelin con l’Hotel Principe Ristorante Teresa e Marcella da settant’anni in cucina alla Taverna del Pescatore, uno dei ristoranti di pesce crocevia di regioni e custode della tradizione marinara nel ricordo del grande Renato Baffioni, suo marito. Il tutto raccontato da uno dei più grandi sommelier italiani, Otello Renzi, enogastronomo e testimone nel mondo dei nostri vini e della nostra cucina. Primo appuntamento giovedì 12 ottobre alle 20,30 con la cucina di Filomena de La Palomba: insalata di seppia, calamari, formaggio grana, funghi e mimosa, seppie con Piselli, gratinato di molluschi, cannelli e canestrini, spicchio di crescia e polpa di granchio Blu, ravioli volanti al tartufo nero, faraona con castagne, Bavarese al cioccolato bianco, salsa fragole e sorbetto al lampone (in abbinamento Bru spumante Brut Bio Blanc Bruscia, Arte Sìa Marche Pinot Nero Igt La Collina delle Fate, Samufè da uve stramature Passito Lucarelli. Giovedì 19 ottobre alle 20,30 la cucina di Teresa dell’hotel Principe: moscardini , porcini , salsa di acciughe; polpa di scorfano rosso, patate, salsa al limone olio Cartoceto Dop Galiardi; passatelli al sugo di cannelli e poi ravioloni di sogliola al sugo di fegato d’oca, e ancora pesce e pancetta con alloro e infine mousse di banana e fichi caramellati. In abbinamento Stefano Antonucci Spumante Brut Rosè Metodo Classico Chardonnay e Pinot Nero Santa Barbara, Stefano Antonucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore, Tardivo ma non Tardo Castelli di Jesi Verdicchio Docg Riserva Classico, Lina Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Passito-Santa Barbara. Venerdì 27 ottobre alle 20,30 la cucina di Marcella della Taverna: tartare di gamberi rosa Adriatico all’olio Evo "Ménage à Trois" azienda Emozioneolio di Massimo Mosconi; totanetti in guazzetto, purea di patate novelle e tartufo nero, risotto Carnaroli al sugo rosso di vongole dal 1965; fritto misto di Paranza e verdurine; mousse di Cheesecake con Amarena di Cantiano. Vini in abbinamento: Musa Colognola Spumante Brut Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Tenuta Musone; Offida Docg Pecorino Colle Vecchio Tenuta Cocci Grifoni Ghiffa Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Colognola Tenuta Musone, Ambra Dorata Santo Marche Igt Passito La Montata. Prenotazioni già aperte allo 377 367 2600.

