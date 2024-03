Tavernelle e Muraglia, due corazzate al comando dei gironi

Nel girone A la capolista Tavernelle aumenta il suo vantaggio posizionandosi a più 4 sulla Vis Canavaccio e a più 5 sul Carpegna e sull’Apecchio. A 8 giornate al termine la classifica comunque rimane corta con 8 squadre raggruppate nella forbice di 8 punti. In fondo lo Schieti è sempre più in sofferenza e per la retrocessione diretta manca solo la matematica. La settima giornata di ritorno ha fatto registrare sette vittorie (tre esterne) e un pareggio, si è segnato su tutti i campi.

I NUMERI DEL GIRONE A. Momento no per Il Macerata Feltria. Il team di mister Dominici nelle ultime 7 partite ha raccolto solo 2 punti. 7 invece i punti raccolti dal Carpegna nelle ultime 7 giornate. 36 i punti di differenza tra la vetta e la coda. L’unica squadra a non aver ancora gioito per una vittoria è lo Schieti. Del Tavernelle l’attacco più prolifico (41 gol), dello Schieti quello più asfittico (11).

I BOMBER DEL GIRONE A. 13 gol: Luca Alpino (Carpegna). 12 reti: Matteo Dionisi (Tavernelle). 10 reti: Soren Azalian (Tavoleto). 9 reti: Luca Turchi (A. Sassocorvaro), Lorenz Elezaj (Tavoleto) e Walid Chaqroun (Santa Cecilia).8 reti: Vittorio Lucarini (A.Luceoli Cantiano), Politi Mirco (O.Macerata Feltria), Umberto Federici (Casinina), Simone Monaldi (Piandimeleto) e Simone Pagliari (Tavernelle). 7 reti: Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Giacomo Biagiotti (Vis Canavaccio), Azin Sorout (Vis Canavaccio), Roberto Orrù (Ca Gallo) e Mario Romano (Tavoleto). Seguono 4 calciatori con 6 reti a testa.

NEL GIRONE B sale da 6 punti a 8 punti il vantaggio della capolista Muraglia sul Cuccurano suo principale avversario per la corsa alla vittoria finale. Al terzo posto, sempre a meno 10 il Villa Ceccolini. Una classifica che quindi in alto ha già una sua fisionomia. Fanalino di coda il Real Metauro. Qui la differenza tra i due poli della classifica è di 39 punti.

I NUMERI DEL GIRONE B. Tutte casalinghe le 5 vittorie del 22esimo turno e anche qui si è segnato su tutti i campi. Del Muraglia l’attacco più prolifico (45), del Real Mombaroccio quello che ha segnato di meno (15). La difesa dell’Hellas Pesaro ha il triste primato di gol subiti (44). quella meno perforata è del Muraglia (solo 18 i gol subiti).

IL PERSONAGGIO della settimana è il capocannoniere del girone l’attaccante Lucas Javer Cabello arrivato con il gol di sabato scorso a 14 marcature. Alla soglia di 46 anni (li compirà ad agosto) Cabello continua a giocare e divertirsi come un ragazzino e soprattutto a deliziare la platea con i suoi gol e i suoi calci piazzati che sono la sua specialità. Cresciuto calcisticamente nel New Old’s Boys (Arg) dalla stagione 2001-2002 in Italia, partendo dal Grosseto (serie D) ha calcato i campi di diverse squadre della nostra provincia tra cui Cagliese, Vis Pesaro (in Eccellenza), Urbino e Visamara. I BOMBER DEL GIRONE B. 14 reti: Lucas Javer Cabello (Muraglia). 13 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere) e Federico Tombari (Pontesasso). 11 reti: Alessio Scavolini (Muraglia), 10 reti: Luca Ambrogiani (R.Urbinelli), Andrea Bocci (R.Urbinelli), e Dylan Andretta (Villa Ceccolini). 9 reti: Andrea Manna (Isola di Fano). 8 reti: Matteo Agostini (Csi Delfino Fano), Matteo Galdenzi (Csi Delfino fano) e Mattia Campanelli (Arzilla). 7 reti. Guido Di Giuseppe (Muraglia), Michele Bozzetto (Arzilla), Giacomo Federici (Gradara), Dino Olari (Hellas Pesaro) e Seye Giovanni Dyop Pape (Isola di Fano); seguono 5 calciatori con 6 reti a testa.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA (A e B). 1) Fabbri (Apecchio), 2(Perrone (Arzilla), 3) Pasquinelli (Sassocorvaro), 4)Ferri (Casinina), 5) Orrù (Ca Gallo), 6)Bellocchi (Csi Delfino), 7) Walid Chaqroun (Santa Cecilia), 8)Giacomucci (Villa Ceccolini), 9)Alpino (Carpegna), 10)Cabello (Muraglia), 11) Dionisi (Tavernelle). All.Latini (Tavernelle). Arbitro Massetti di Pesaro (Villa Ceccolini- Real Mombaroccio). Amedeo Pisciolini