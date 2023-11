Tavernelle, si installa ponte pedonale. Resta chiuso un tratto della Flaminia

Dopo circa due anni e mezzo la gente di Tavernelle, nel Comune di Colli al Metauro, tornerà ad avere un passaggio ciclopedonale sopra il Rio Barzotto, a fianco della strada Flaminia. Sarà installato oggi il nuovo ponte in sostituzione di quello in legno (di circa 30 metri di lunghezza per 2 di larghezza), in corrispondenza del km 267+300 della Consolare, dichiarato inagibile a inizio estate 2021 a causa di un serio deterioramento dei materiali e poi rimosso nel giugno di quest’anno. I lavori verranno realizzati tutti in giornata, con la chiusura del breve tratto di Flaminia interessato stabilita dalle 8,30 alle 17, ma se tutto filerà liscio potrà essere riaperto anche un po’ prima.

La nuova infrastruttura, in acciaio corten, quello dall’elegante color ruggine, arriverà, infatti, tutta intera e sarà necessaria la sua sola posa in opera. A spiegare i dettagli dell’intervento è il sindaco Pietro Briganti: "Abbiamo fissato l’inizio dei lavori e la conseguente interdizione al traffico del tratto di Consolare per le 8,30, e non prima, per consentire il normale passaggio dei bus delle scuole superiori e dei pulmini dei bimbi più piccoli e di coloro che si spostano per lavoro. Come orario di riapertura è stabilito quello delle 17, ma contiamo di terminare i lavori, e dunque di poter ripristinare la circolazione, salvo imprevisti, già dalle 13 o dalle 14 al massimo".

Sulla nuova struttura il primo cittadino sottolinea: "La scelta dell’acciaio corten si basa sulla sua durata nel tempo e sul fatto che si accosta molto bene al contesto paesaggistico". Per quanto riguarda i costi Pietro Briganti puntualizza: "Considerato il ribasso d’asta, la cifra complessiva è di circa 220mila euro, finanziata con risorse del bilancio comunale". Dopodiché il sindaco aggiunge: "Si tratta di un’opera importante di collegamento tra la Tavernelle vecchia e quella nuova, che consente anche di ripristinare la necessaria sicurezza, soprattutto per i pedoni".

Oggi, durante i lavori, il grosso del traffico sarà deviato sulla superstrada Fano-Grosseto, mentre per i residenti di Serrungarina e Bargni la circolazione sarà dirottata sulla comunale di via Tomba.

Sandro Franceschetti