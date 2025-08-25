Tavollo, barca affondata: la tempesta romagnola fa danni fino a Gabicce

La coda del maltempo che ha devastato la Romagna non ha risparmiato Gabicce e Gradara. Ieri notte, intorno alle 5, una bomba d’acqua si è abbattuta sui due Comuni causando allagamenti di strade e sottopassi.

A Gabicce, la violentissima precipitazione ha causato l’allagamento di un garage in via Romagna e la temporanea chiusura dei sottopassaggi di via della Vittoria e di Strada Ferrata. Lungo il Tavollo, gonfiato dalla forte pioggia con discesa dalla zona a monte di una notevole quantità di acqua fangosa, una barca a vela ormeggiata lungo la banchina sul lato di Gabicce è affondata.

Secondo un gruppo di turisti che ha assistito all’episodio, la barca a vela, intorno ai 6 metri, è affondata a causa della fuoriuscita di una grande quantità di acqua da un tombino sul lungoporto situato proprio sopra al punto in cui l’imbarcazione è ormeggiata, che ha riempito lo scafo fino a farlo affondare. Il chiusino pare che sia ‘esploso’ in seguito alla pressione della grande quantità d’acqua immessa nella rete in pochissimo tempo causa pioggia. Per altre due, invece, il destino è stato più clemente: lo scafo si è riempito d’acqua, ma sono riuscite a mantenere il galleggiamento.

Lungo la ciclopedonale che dal quartiere Tavollo porta al mare invece un ramo secco di grandi dimensioni si è staccato da un pioppo ed è caduto. Ieri mattina, la polizia locale e gli addetti di Mms hanno operato per riportare alla normalità la viabilità, ripulendo le strade dal fango, dai sassi, dai rami e dai numerosi aghi di pini caduti.

Anche nel comune di Gradara i danni hanno riguardato soprattutto l’allagamento delle strade e la presenza al suolo di rami spezzati. In particolare si sono riempiti d’acqua i sottopassi di Granarola, e una grande pozzanghera si è formata in via San Giovanni.

Un incidente si è poi verificato lungo la Provinciale 45, tra Carignano e S.Maria dell’Arzilla, a causa del fango che ha fatto sbandare una macchina.