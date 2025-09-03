Tavullia, cane intrappolato e terrorizzato: salvato dai vigili del fuoco

Tavullia (Pesaro), 3 settembre 2025 – Un pomeriggio di apprensione si è trasformato in lieto fine nelle campagne di Tavullia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un cane rimasto intrappolato in una zona impervia. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che, camminando nei dintorni, hanno udito i guaiti disperati provenire da un’area recintata e difficilmente accessibile.

La squadra dei pompieri ha avviato subito una breve ricerca, individuando l’animale bloccato dentro una recinzione precaria. Con un intervento rapido ma delicato, il cane è stato liberato e riportato in sicurezza sulla strada. Qui ad attenderlo non c’erano soltanto i soccorritori, ma anche la comunità locale, che nel frattempo si era mobilitata con annunci di smarrimento per ritrovare il proprietario.

Grazie proprio a questi avvisi, diffusi a tappeto tra residenti e sui social, l’animale è stato riconsegnato al padrone, commosso e sollevato per l’esito positivo della vicenda. Un episodio che dimostra, ancora una volta, quanto il senso civico e la collaborazione tra cittadini e istituzioni possano fare la differenza: da un guaito nel silenzio della campagna a un abbraccio ritrovato, passando per il pronto intervento dei vigili del fuoco.