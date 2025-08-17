Tavullia, cimitero a rischio frana. Pronta la cura in cemento armato

Basi più solide per il cimitero di Tavullia. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di un milione e 500mila euro per il consolidamento del versante franoso, che sta minando la stabilità di un’area di grande valore storico e identitario per la comunità locale. Il finanziamento si inserisce nell’ambito delle risorse che il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha destinato alla Regione Marche per interventi volti a rafforzare la sicurezza del territorio, con azioni mirate al contenimento del dissesto idrogeologico, alla protezione delle zone costiere e al consolidamento dei versanti: una somma complessiva di quasi 11 milioni di euro a cui va aggiunto il cofinanziamento regionale di altri 800mila euro. All’interno di un investimento complessivo di circa 12 milioni, l’intervento nel comune di Tavullia è stato valutato dai tecnici del ministero come urgente e strategico.

Grazie alle nuove risorse che si aggiungono al contributo di 160mila euro già ottenuto nel 2022 dalla Regione per la fase di progettazione, sarà possibile adesso raggiungere un duplice obiettivo. Da una parte la bonifica idrogeologica del versante compromesso e dall’altra il consolidamento delle strutture cimiteriali esistenti che consentirà di restituire sicurezza e stabilità all’intera area. Sul piano operativo, il progetto verrà realizzato in due fasi. Si partirà con la bonifica idrogeologica del versante con la realizzazione di un’opera drenante profonda costituita da un pozzo di grande diametro e da dreni sub-orizzontali che verranno disposti a raggiera, a cui seguirà il consolidamento strutturale con la costruzione di un’opera rigida di contenimento formata da una paratia di pali trivellati, disposti su una fila con interasse di un metro e mezzo. A maggiore garanzia di stabilità, i pali saranno collegati da una trave in cemento armato irrigidita con speroni trasversali. "Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza del nostro territorio – sostiene il sindaco di Tavullia, Patrizio Federici –. Ringraziamo la Regione e il Ministero per aver riconosciuto l’urgenza di questa situazione".

Beatrice Grasselli