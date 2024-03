Tavullia: colpo esterno. Marzocca, pari e proteste

VADESE

0

ALTETICO TAVULLIA

2

VADESE: Del Gallo A., Fraternali, Giuliano, Rocco (13’ st Vergili), Maciaroni, Barzotti, Vlavonou (14’ st De Santis), Ndiaye, Gadij (44’ pt Bravi), Del Gallo, Arcangeletti (25’ st Tassi). All. Bruscia

ATLETICO TAVULLIA: Ribiscini, Matteucci, Ferrini, Marcolini, Vagnini, Principi, Giacomelli (38’ st Focarini), Sensoli, Cocchi (1’ st Damiani M.), Morelli, Damiani L.. All. Arcangeli

Arbitro: Maurilli di Macerata

Reti: 45’ pt Morelli, 36’ st Giacomelli

L’energico Tavullia espugna il Ceccarini e continua la serie positiva. Nulla da fare per la generosa Vadese, che ha lottato pur di non soccombere davanti al suo caloroso pubblico. I primi acuti sono del Tavullia con Giacomelli e Morelli. Al 36’ splendida azione Vadese: Arcangeletti serve Vlavonou che si presenta sul lato destro dell’area e scarica un bel tiro che trafigge Ribiscini, l’arbitro annulla per un fuorigioco dubbio. Al 45’ il Tavullia trova il vantaggio dopo un bella giocata conclusa da Morelli: palo interno e gol. Nella ripresa subito gli ospiti in avanti sfiorano il raddoppio. Nell’ultimo quarto d’ora la Vadese spinge per arrivare al pari, ma si scopre in difesa e al 36’ arriva il raddoppio di Giacomelli che sorprende Del Gallo. Poi il Tavullia amministra il vantaggio, nonostante le incursioni locali che non trovano gli effetti desiderati.

Leonardo Lattanzi