Tavullia dà le chiavi a Vale L’affetto per il campione eterno come il titanio "Ha vinto divertendosi"

TAVULLIA

di Lucia Arduini

Il giallo che colora Tavullia, il calore di tifosi da tutto il mondo e Valentino Rossi come stella cometa a illuminare la terra di piloti e motori. TavulliaVale ieri è stato un successo, una celebrazione del campione con il numero 46 che ha ricevuto le chiavi della sua città. Dopo il dj set dalle 17 dei Dj Giacomo Benda, Igna e Ralf, la serata è entrata nel vivo a partire dalle 20.30 con lo spettacolo di luci proiettato sulle mura del centro storico. L’introduzione è stata affidata a Vera Spadini, giornalista di Sky Sport, e subito dopo a prendere il palco è stata la coppia di commentatori di Sky Sport Guido Meda e Mauro Sanchini, presentatori della serata.

All’ingresso di Valentino Rossi è esplosa la piazza Dante Alighieri. Le immagini della sua carriera lo precedono, emozionando tutti i 7mila presenti. Alle sue spalle le moto che hanno accompagnato la sua florida carriera, quella del primo mondiale vinto in 125 e quella dell’ultimo, nel 2009. Poi spazio sul palco ai suoi ‘gioielli’, i piloti della VR Academy: Franco Morbidelli, Celestino Vietti, Andrea Migno, Luca Marini, Marco Bezzecchi e il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia. La narrazione della genesi del campione, della leggenda, Valentino Rossi è tutta nei dolci ricordi del papà Graziano e della mamma Stefania. "Il bello è stato che lui ha sempre vinto giocando, divertendosi. Cosa non semplice, ma che l’ha reso un personaggio indelebile", ha commentato Graziano Rossi. Da lui, Valentino ha preso tutta la sua spontaneità: "Mi ha insegnato a non prendermi troppo sul serio, una lezione bellissima".

Gli eclettici caschi hanno segnato la sua carriera, tutti si ricorderanno il sole e la luna, che rappresenta luci e ombre, o l’iconico casco con ‘Ciuchino’ di Shrek con i suoi occhi e l’orecchino. "L’idea mi è venuta durante una caduta in cui mi sono dato del ‘somaro’. A Misano, poi, sono arrivato primo tutti i giorni, ho fatto pole e vinto il GP. Direi che ha portato bene". Valentino Rossi, però, è affezionato a un’altra delle opere d’arte di Aldo Drudi. "Il mio preferito è quello di Mugello 2008, raffigurante la mia faccia, bocca e occhi spalancati su sfondo azzurro".

Anche le sue esultanze non sono di certo passate inosservate, delle vere e proprie scenette diventate una sua peculiarità. Vasco e la sua ‘Siamo solo noi’, la concentrazione e l’emozione hanno sempre segnato i suoi pre gara, rendendolo il campione che tutti hanno amato veder sfrecciare sulla pista. "La vittoria più bella è stata quella di Welkom del 2004, la più importante e quella che ci aspettavamo meno, all’esordio con la Yamaha – ha detto –. A livello di adrenalina ricordo quella di Barcellona 2009 contro Lorenzo, la vittoria grazie al sorpasso nell’ultima curva è indimenticabile. Come il duello con Stoner a Laguna Seca nel 2008".

L’amore dei suoi tifosi ha significato tanto per la sua carriera, così come il supporto dei suoi amici recenti e meno recenti, Alessio ‘Uccio’ Salucci e la star della musica italiana Cesare Cremonini, entrambi presenti per celebrare la storia del 46 cantato anche da Cremonini nel suo brano del 2015. Tanti gli ospiti e le autorità presenti, anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi e il presidente della Regione Francesco Acquaroli. La lode alla sua storia è proseguita fino ai nostri giorni quando, dopo il ritiro, si è dedicato alle macchine e soprattutto alla sua nuova vita da genitore di Giulietta, insieme a Francesca Sofia Novello. E ora l’onore di ottenere le chiavi della città".

E nell’oggi rientra anche l’onore di ottenere le chiavi della città, simbolo destinato a personaggi illustri che hanno cambiato la storia. E Valentino Rossi ha certamente cambiato la storia di Tavullia. "Un omaggio che ci sentiamo di doverti dare – ha detto la sindaca Francesca Paolucci –. Perché è evidente, dalle persone che sono qui, da come hai portato il nome di Tavullia e da come tutti nel mondo conoscono il tuo nome. All’interno dello scrigno c’è la chiave in titanio della città, hai sempre portato grandi valori sportivi. Sei una leggenda, Tavullia è orgogliosa di averti". Dall’ esordio nel 1996, 9 titoli mondiali vinti, 235 podi, 115 gare vinte, 66 pole position. "Pensa se non ci avessi provato…". Rossi c’è e ci sarà sempre.