Tavullia e Usav non si fanno del male

ATHLETICO : Ribiscini, Matteucci (28’ st Ferrini), Salvatori, Focarini (1’ st Vagnini), Antinori, Principi, Giacomelli, Sensoli, Daminai M., Morelli, Daminai L. (48’ st Fabbr). All. Arcangeli.

USAV PISARUM: Taurisano, Ceramicola (25’ st Furlani), Memmo (36’ pt Galeazzi), Vagnini, Tato’ (25’ st Gaggiolini), Ricci, Barbieri, Furiassi, Sterrantino (36’ st Raganato), Tonucci, Battisti. All. Barattini.

Arbitro: Montani di Pesaro

Reti: 22’ st Morelli, 40’ st Vagnini.

Note: espulso al 9’ st Cocchi.

Finisce in parità. Poche emozioni nel primo tempo con le due compagini che creano poco, l’occasione più nitida la crea il Tavullia su calcio d’angolo che non non viene sfruttato da Morelli. La ripresa inizia fotocopia della prima frazione di gara: le uniche due azioni pericolose sono in pratica quelle dei gol. Al 22’ realizza Morelli in mischia in area e mentre per l’Usav Pisaurum il bomber di giornata è Vagnini che su una punizione laterale colpisce di testa sfruttando un errore difensivo dell’Athletico Tavullia.