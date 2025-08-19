Tavullia, gli abitanti hanno paura: "Un lupo si è avvicinato alle case e si è mangiato un gatto vivo"

Gatti spariti nella frazione di Padiglione a Tavullia. E sul banco degli imputati finisce il lupo. Un gruppo di abitanti del posto l’altro giorno ha lanciato l’allarme, raccontando un episodio accaduto la sera di Ferragosto. Protagonisti un gruppo di amici che sostiene di aver visto un lupo aggredire un gatto nel giardino di casa. "Attorno a mezzanotte, – scrivono in una mail – mentre un gruppo di amici era nel proprio giardino, vedono avvicinarsi un lupo alla recinzione di casa che prende un gatto vivo in bocca". Fatto che spiegherebbe la scomparsa di alcuni gatti avvenuta durante l’estate nella frazione, su cui in tanti a Padiglione si stavano interrogando.

Questo il racconto che sta facendo il giro del paese, suscitando paura fra alcuni dei suoi abitanti, i quali in seguito all’episodio chiedono alle istituzioni competenti di istituire un tavolo di confronto sulla sicurezza. Del resto il rapporto tra gli animali selvatici e gli abitanti delle zone urbanizzate non è mai semplice: anche per questo recentemente il parco regionale del Monte San Bartolo ha avviato una serie di monitoraggi sulla fauna per comprenderne le dinamiche di sviluppo.

In particolare per il lupo, il cui censimento è stato curato dallo studioso, etologo, Ciro Manente che ha seguito il branco del San Bartolo e ha curato per conto del parco una serie di iniziative di informazione sull’etologia del lupo e sui comportamenti corretti da tenere in caso di incontri ravvicinati. E in merito all’episodio di Tavullia, lo studioso si sente di rassicurare. "Per come è stato raccontato, il fatto pare assolutamente eccezionale – sostiene - . I lupi hanno molta paura dell’uomo e stanno molto lontani. Lo osservano da una distanza non inferiore ai 25/30 metri. Pertanto è molto insolito che un lupo possa predare un animale domestico in presenza di essere umani. Se affamato, si può nutrire anche di gatti, se sono soli e vaganti, ma è molto singolare che accada in presenza dell’uomo. Quello che invece è normale che accada in questo periodo è l’avvistamento di lupi. Sta iniziando per molti esemplari la fase di dispersione – prosegue lo studioso - , cioè lupi adulti che devono lasciare il loro branco e vanno alla ricerca di un nuovo territorio. Purtroppo la loro sopravvivenza è molto complicata ed è anche per questo che la popolazione dei lupi è destinata a rimanere stabile nel tempo all’interno di un’area".

L’invito, pertanto, è quello di non alimentare la paura del ‘lupo cattivo’. "Reazioni come la distribuzione nel territorio di bocconi avvelenati, come accade a volte in situazioni in cui si diffonde il panico hanno esiti ben più pericolosi – dice Manente - . Un lupo morto avvelenato può causare ad esempio nella catena alimentare una strage di volpi e grifoni".

Beatrice Grasselli