Tavullia ha il circolo Auser. Volontari a tutto campo

Anche Tavullia ha ora il suo circolo Auser. Si rafforza l’attività dei volontari aderenti all’Associazione per l’invecchiamento attivo, impegnati in progetti di volontariato e inclusione sociale, per sostenere le fragilità e promuovere i valori della solidarietà. Sette anni fa, grazie all’esperienza dei ‘Volontari del Verde’, un gruppo di cittadini ha preso a cuore il decoro delle aree verdi del territorio comunale, occupandosi della loro manutenzione in sinergia con l’amministrazione comunale. Negli anni l’impegno dei volontari Auser è cresciuto in maniera graduale, implementando nuove tipologie di servizi come quello del trasporto sociale dedicato alle fasce più deboli della popolazione. Un’opportunità resa possibile grazie anche alla generosità di oltre 30 imprese del territorio che hanno donato alla comunità il Fiat Doblò nell’ambito del progetto ‘Città ad impatto positivo’. Nel corso dell’ultima riunione, si è proceduto alla nomina del direttivo: Michele Bacchiani, Alfio Bacchiani, Bruno Mercatelli, Fabio Generali, Ciro Costagliola, Athos Righi, Francesco Mazzilli, Sauro Galli. A ricoprire il ruolo di presidente sarà Ottavio Bertuccioli, mentre Luciano Angelini è stato nominato vice presidente. Il circolo è già al lavoro per pianificare alcune iniziative: gite, eventi e appuntamenti conviviali. Tra le proposte anche quella per la gestione di un piccolo bar nella frazione di Belvedere.

l. d.