Tavullia ha la sua nuova scuola primaria: potrà accogliere 250 alunni

La cittadina di Tavullia si proietta nel futuro con la nuova scuola primaria ‘Vittorio Giunta’. "Per Tavullia è una giornata storica – ha detto il sindaco Francesca Paolucci – con questo progetto, siamo riusciti a dare una risposta concreta alle esigenze degli studenti e degli insegnanti. Possiamo essere fieri del fatto che tutte le scuole del territorio tavulliese siano perfettamente a norma. E’ un aspetto che testimonia la massima attenzione alla sicurezza e l’impegno di un’amministrazione comunale che pone al centro la persona. Costruire una scuola non rappresenta solo il raggiungimento di un obiettivo, ma un investimento che guarda allo sviluppo del Paese". Al taglio del nastro ha preso parte anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, che ha evidenziato: "L’importanza della coesione e del lavoro sinergico delle istituzioni al fine di mettere in campo i migliori strumenti per le nuove generazioni, lodando l’intuizione dell’amministrazione comunale nell’aver voluto dare seguito ad un progetto all’avanguardia".

Insieme a lui il presidente della provincia Giuseppe Paolini, Antonio Altorio, dirigente scolastico, assessori e consiglieri comunali di Tavullia. "Il percorso, non semplice e caratterizzato anche da non pochi ostacoli, è cominciato nel 2015, quando – ha ricordato il sindaco – abbiamo compreso che la comunità del capoluogo necessitava di una nuova scuola primaria: abbiamo quindi iniziato a lavorare per individuare le fonti di finanziamento. Ci siamo riusciti ottenendo con il nostro progetto un finanziamento di 4,3 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione per il tramite della Regione Marche". Il progetto, redatto dal geometra Marcello Tasini, l’ingegnere Cristian Vescovi e dall’architetto Veronica Balsomini, ha visto la costruzione, in un’area già individuata dal piano regolatore nel 1997. La scuola può ospitare fino a 250 alunni.