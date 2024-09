'Tavullia in moto’ parte a razzo, Bagnaia: “Pronto per Misano”. Folla di tifosi per tutti i piloti

Tavullia (Pesaro), 5 settembre 2024 – Una marea di tifosi ed appassionati ha accolto i campioni del motomondiale arrivati questa sera in città per “Tavullia in Moto”, evento che ormai da anni fa da apripista del Gran Premio della Riviera di Rimini e di San Marino in programma dal 6 all’8 settembre.

Bagno di folla per il campione del mondo Pecco Bagnaia (nel riquadro) e gli altri piloti della Moto Gp durante 'Tavullia in moto'

Un appuntamento a cui non sono voluti mancare tantissimi amanti delle due ruote, in molti provenienti anche dall’estero, arrivati in Italia proprio per seguire la tappa del motomondiale. E non poteva essere altrimenti per la città di Valentino Rossi, divenuta punto di riferimento per tutti i motociclistiche e che da anni ha ormai adottato anche tutti i piloti della VR46 Academy. Tra loro il tre volte campione del mondo Pecco Bagnaia, l’ospite più atteso sul palco del “Tavullia in moto“, accolto dai suoi sostenitori con cori e bandiere rosse Ducati: “Ringrazio tutti i tifosi che sono qui - ha detto Bagnaia intervistato da Mauro Sanchini, commentatore Sky della MotoGp -.L’ultimo weekend di corse non è andato bene. Per la gara di Misano sono pronto, non sono al 100% fisicamente ma ho ancora qualche ora per rimettermi in sesto (dopo la caduta di domenica, ndr.)”.

Alcune ragazze in delirio per Marco Bezzecchi

Il campione del mondo è stato accompagnato sul palco dai piloti della VR46 Riders Academy e del team Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Con loro anche Alessio ‘Uccio’ Salucci, da sempre amico e braccio destro di Valentino Rossi: “Ci auguriamo di fare un grande finale di stagione - dice -. Il prossimo anno lavoreremo anche con Franco Morbidelli, che si è unito al team Pertamina Enduro VR46. Un pilota che è cresciuto qui e siamo davvero contentissimi”. Poi la parola ai due piloti. “Sono contentissimo di essere qui - ha detto Marco Bezzecchi - ho tanto bisogno del calore dei tifosi, soprattutto in questo periodo, quindi vi ringrazio di cuore. Ultimamente mi sto sentendo meglio, anche con la moto. Spero che a Misano possa fare esultare e divertire tutti i miei tifosi e tutti quelli che saranno presenti“. Con lui anche Fabio Di Giannantonio: “Vorrei ringraziare tantissimo anche Andrea Migno, coach VR46, che mi sta dando una grande mano durante tutta la stagione”.

Luca Marini si concede per gli autografi con alcuni tifosi

A seguire, a salire sul palco sono stati Celestino Vietti, Luca Marini, Franco Morbidelli. “La stagione è iniziata un po’ in salita - ha detto Vietti - ora ho trovato il feeling, le cose stanno andando molto bene e la pista di Misano mi piace”. A fargli da spalla, Franco Morbidelli, che dal prossimo anno entrerà nel team: “Sono felicissimo - ha detto - portare a casa dei bei risultati avrà un valore ancora più particolare. Sono molto emozionato“.

A chiudere Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, che a Tavullia è ovviamente di casa: “Stiamo andando nella direzione giusta - ha detto il pilota della Honda -. Si è creato un grande gruppo, sono fiducioso anche per il futuro”. Scesi dal palco, prima di rientrare a Misano, tutti i piloti si sono messi a disposizione dei tifosi arrivati a Tavullia in attesa di portarsi a casa anche autografi e selfie con i loro idoli.