‘Tavullia in moto’, ci siamo Bagnaia guida i big. Sarà una parata di stelle

E’ tutto pronto per la decima edizione di "Tavullia in moto", evento che prenderà il via domani in piazza Dante Alighieri, nel cuore della città di Valentino Rossi e che vede tra i più attesi protagonisti tanti piloti del motomondiale, tra cui il tre volte campione del mondo, Francesco Bagnaia. Un evento che fa da apripista al Gran Premio della Riviera di Rimini e di San Marino, che si tiene dal 6 all’8 settembre. Si parte domani con l’appuntamento clou della manifestazione. Alle 20.30 "scenderanno in pista" salendo sul palco dell’evento i piloti della VR46 Riders Academy e della Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Per l’occasione sarà presente Francesco Bagnaia, campione della Ducati e cittadino onorario pesarese, accompagnato da una parata di stelle, tra cui Celestino Vietti, pilota nella classe Moto2, Franco Morbidelli, campione europeo Superstock 600 nel 2013 e campione del mondo della Moto2 nel 2017, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Andrea Migno.

A presentare la serata sarà il commentatore di SKY Mauro Sanchini. Non mancheranno varie sorprese sul palco durante la serata.

"Si tratta di un evento ormai diventato un punto di riferimento imperdibile per tutti gli appassionati, che inizierà domani per terminare sabato 7 settembre – dice Patrizio Federici, sindaco di Tavullia –. Quest’anno sarà un’edizione particolare perché siamo giunti alla decima edizione e siamo sicuri che, come ogni anno, ci saranno tante persone ad acclamare i nostri campioni, compresi tanti ospiti stranieri che arrivano nel territorio per il Gran Premio di San Marino. Qualora dovessero esserci cattive condizioni meteo – aggiunge il sindaco – abbiamo già pronto il piano B per la serata di giovedì (domani, ndr) e l’evento sarà spostato negli spazi di Base Tavullia. Ma speriamo nel bel tempo".

"Tavullia in moto" proseguirà poi venerdì, con una grande cena nelle vie del paese in collaborazione con ASD Tavullia Vallefoglia e a seguire il concerto della tribute band "Roxy Bar" con un tributo a Vasco Rossi. Sabato 7 settembre, a partire dalle 18, è previsto un ritrovo di moto Harley Davidson ed uno spettacolo con gli stunt moto di FMX International. Gran finale con il concerto dei JBees e spettacolo pirotecnico. In tutte e tre le serate, in piazza Dante Alighieri saranno presenti stand gastronomici (con apertura alle 18). Tutti gli eventi sono gratuiti ed è previsto anche un servizio di collegamento tramite navetta da Gabicce Mare, Cattolica e San Giovanni in Marignano, sempre gratuito.

