Tavullia, incontro sulle energie rinnovabili Partecipano Cna, Confindustria e altri enti

Oggi alle ore 16.30 nella sala del consiglio dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo, al piano terra in Strada Pian Mauro, n. 47 – Tavullia zona Pian del Bruscolo, la Cna di Pesaro e Urbino, in collaborazione con l’Unione dei comuni, la Confindustria, Leganet, rete dei comuni sostenibili, ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza per trattare il complesso tema dell’energia nel nostro paese, al fine di favorire una comprensione d’insieme in materia di energia e di contenimento dei costi ed illustrare le opportunità per le imprese i comuni e i cittadini anche in materia di energie rinnovabili.