Tavullia, la sindaca mette Ricci in riga: "Ca’Asprete non sarà ampliata"

La sindaca Francesca Paolucci non ci sta ad ascoltare il sermone fatto dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci in consiglio comunale sul futuro della discarica di Ca’ Asprete: "Premetto che non è assolutamente mia intenzione alimentare inutili polemiche, ma non posso lasciare che certe affermazioni passino con il rischio di generare ancora più confusione tra i miei concittadini, soprattutto di fronte ad un tema complesso come quello della gestione dei rifiuti".

La posizione della prima cittadina è chiara: "La mia è dunque un’esigenza di trasparenza ma anche, e soprattutto, di rispetto nei confronti di quelle famiglie residenti nella frazione di Babbucce che da oltre trent’anni, con grande senso di responsabilità, vivono a stretto contatto con l’impianto: parliamo di quasi mille cittadini tavulliesi. Persone che non meritano di essere trattate come cittadini di serie B e alle quali, come amministratori, compreso il sindaco di Pesaro, dobbiamo la massima considerazione".

"Anzitutto è opportuno partire dal fatto – precisa Francesca Paolucci – che le affermazioni fatte in Consiglio comunale a Pesaro non hanno alcun fondamento di natura giuridica o tecnica". La sindaca vuole dire chiaramente una cosa: i due impianti - Ca’ Asprete e Riceci - non possono in alcun modo essere posti sullo stesso piano. "Ca’ Asprete è un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi che rientra nella pianificazione pubblica. L’altro progetto è un’iniziativa imprenditoriale a libero mercato che pertanto non rientra nella pianificazione pubblica. Ci troviamo dunque davanti a due situazioni diverse, che non possono essere sovrapposte o rappresentare una l’alternativa dell’altra".

Il messaggio appare chiaramente per il sindaco di Pesaro e per la sua soluzione “B“: "Credo – dice Paolucci – che non si possa parlare con leggerezza di ampliare una discarica ricadente in un altro Comune senza conoscere questi aspetti normativi. Ricordo inoltre che Ca’ Asprete da anni dà risposte al tema dello smaltimento dei rifiuti prodotti nel comune capoluogo e in gran parte dei Comuni della provincia. Ed è bene rimarcare il grande senso di responsabilità dimostrato negli anni dai precedenti amministratori: penso agli ex sindaci Borra e Del Moro fino ad arrivare al compianto ex presidente della Provincia, Daniele Tagliolini, nel richiedere di individuare un sito alternativo". "Per tutte queste ragioni – prosegue la sindaca – porteremo in Consiglio comunale un ordine del giorno per ribadire il nostro ‘no’ ad ogni piano di ampliamento, in quanto Tavullia ha fatto la sua parte per 40 anni". "Anzi, solleciteremo tutti i soggetti preposti a portare la discarica alla chiusura – conclude Paolucci – nei tempi programmati secondo quanto riportato nell’accordo di programma, dimostrando che le Istituzioni sanno tenere fede agli impegni presi".