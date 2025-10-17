Tavullia, omicidio o legittima difesa? Il giudice chiede nuovi accertamenti

Pesaro, 17 ottobre 2025 – Stamattina, nell’aula del tribunale di Pesaro, il giudice Versini ha chiesto nuovi accertamenti medico-legali per chiarire la dinamica dell’uccisione di Dritan Xhepexhiu, avvenuta il 7 agosto 2024 a Tavullia. L’obiettivo è stabilire se l’imputato Arthur Cerria, 38 anni, abbia colpito per uccidere o per difendersi.

Il gup ha disposto di sentire nuovamente il medico legale Loredana Buscemi, consulente della Procura, per verificare la direzione e la provenienza dei colpi. La nuova udienza è stata fissata per il 17 novembre, quando la specialista dovrà depositare un’integrazione alla perizia già consegnata.

Cerria è accusato di omicidio volontario e porto abusivo d’arma per aver colpito Xhepexhiu con tre coltellate dopo una lite scoppiata davanti alla propria abitazione. La difesa sostiene che l’imputato abbia reagito per difendere la moglie e il figlio, dopo aver visto l’avversario estrarre quello che pensava fosse una pistola.

Parallelamente, prosegue anche il procedimento contro il cugino Agron Cerria, accusato di favoreggiamento: dalle intercettazioni emerge che avrebbe detto di aver buttato il coltello nei bidoni, pochi minuti prima del passaggio del camion dei rifiuti. L’arma non è mai stata ritrovata.