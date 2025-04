Tavullia, per gli studenti borse di studio fino a 150 euro. Le domande vanno presentate entro il 5 maggio

Borse di studio (del valore anche di 150 euro) in arrivo per gli studenti di Tavullia. Il Comune ha pubblicato un bando per la presentazione delle domande per l’anno scolastico 2024/25: entro il 5 maggio gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, potranno presentare la domanda di richiesta del beneficio, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune alla sezione servizi scolastici.

Potranno presentare la richiesta tutti gli studenti delle scuole superiori, sia statali sia paritarie, che siano residenti nel comune di Tavullia, e che abbiano un Isee familiare in corso di validità non superiore a 13mila e 500 euro. Le domande dovranno poi essere restituite alla mail protocollo@comuneditavullia.it o personalmente all’ufficio protocollo (via Roma 81), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15,30 alle 18.